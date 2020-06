Vicenda carcere Sulmona: il Prefetto ha convocato per lunedì delegazione sindacale

Sulmona,27 giugno– Non è passata inosservata la denuncia fatta dal Cartello sindacale unitario rappresentato da Oreste Leombruni dell’Osapp, Mauro Nardella UIL PA, Francesco Tedeschi CISL FNS e Giuseppe Mazzagatta Uspp sulla delicata questione riguardante gli organici di Polizia penitenziaria del carcere di Piazzale vittime del dovere. – Non è passata inosservata la denuncia fatta dal Cartello sindacale unitario rappresentato dasulla delicata questione riguardante gli organici di Polizia penitenziaria del carcere di Piazzale vittime del dovere.

Lunedì alle ore 9.30 ci sarà infatti un’audizione presso la Prefettura direttamente con il rappresentante territoriale del Governo Cinzia Torraco. La convocazione è arrivata nel mentre il 90% circa dei poliziotti Penitenziari del carcere peligno si asteneva dalla mensa a supporto non solo della vertenza sugli organici ma anche, unitamente al Sappe, a sostegno della situazione carceraria italiana attuale colpita da continue aggressioni e da opinabili operazioni di Polizia giudiziaria svolte nei confronti di alcuni poliziotti Penitenziari.

“A tal proposito- scrivono i rappresentanti delle OO.SS.- cogliamo l’occasione per ringraziare sua eccellenza il Prefetto per la vicinanza dimostrata e a tutti i colleghi che si sono astenuti dalla mensa per l’alto valore etico e sociale che hanno saputo dimostrare e, soprattutto, per la partecipazione ad una lotta che da tanto, troppo tempo non la vedevamo così partecipata”.(h. 14,00)