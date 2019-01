Vertenza San Raffaele: Uil, c’è la disponibilità dell’Assessore Paolucci

Sulmona, 24 gennaio – La Uil Fpl nella persona del segretario provinciale dell’area peligno-sangrina Marcello Ferretti e Mauro Gabrielli della UIL medici, informa che nei giorni scorsi ha avuto modo di confrontarsi con l’Assessore alla Sanità Silvio Paolucci sulla Vertenza San Raffaele.

L’Assessore Paolucci ha dato la propria disponibilità al confronto con la proprietà e le parti sociali ed entrando nel tema del dibattito ha ribadito che, il problema principale del mancato adeguamento economico del cod. 28 per i 25 posti accreditati di riabilitazione spinale ,risiederebbe in parte negli attuali tetti di spesa imposti alla Regione Abruzzo. I sue sindacalisti hanno poi aggiunto “abbiamo inviato una richiesta ufficiale di partecipazione al tavolo negoziale all’assessore Paolucci ed all’azienda la quale ha già comunicato la propria disponibilità”.

Rimanendo in attesa della data ufficiale del tavolo di concertazione tra le parti, la Uil Fpl ritiene necessario in questo momento unire tutti gli attori, al fine di cercare le soluzioni migliori a salvaguardia dei livelli occupazionali ed il mantenimento dei servizi erogati. Nel documento poi si legge che “la Scrivente Uil Fpl ritiene doveroso sottolineare che, in questa fase iniziale della Vertenza San Raffaele , la proclamazione dello stato di agitazione finalizzato all’espletamento dello sciopero da parte dei locali rappresentanti Fp Cgil e Cisl Fp oltre ad essere irresponsabile rischia di compromettere la mediazione messa in campo ed acuire le contrapposizioni fra le parti”.

Pur non condividendo la strategia dei due sindacati, ma per senso di responsabilità al fine di non rompere l’unità sindacale, abbiamo inviato una nota al Prefetto con cui chiediamo di partecipare alle riunioni come portatori di interessi durante la procedura di raffreddamento resasi necessaria dopo la proclamazione dello stato di agitazione con finalità di sciopero da parte di Cgil Fp e Cisl Fp. Le accuse che ci sono state rivolte ,oltre ad essere incomprensibili e infondate , in questo momento vanno a ledere i lavoratori e indebolire il fronte sindacale”. (h. 14,30)