Vertenza San Raffaele: Uil, al via confronto proprietà parti sociali

Sulmona,26 gennaio– Si è svolta presso i Locali della Clinica San Raffaele l’incontro tra la proprietà e le parti sociali sulla vertenza che sta interessando molti lavoratori della struttura.”La proprietà ci ha illustrato- si legge in una nota della Uil Fp– le cause che hanno determinato la eccedenza di personale, evidenziando che in assenza dell’adeguamento del Budget a livello regionale,si impone la programmata riduzione dei volumi di attività sanitarie (codice 28), con riorganizzazione delle attività e conseguente riduzione del personale, necessaria a salvaguardare l’esistenza della struttura e la continuità dell’attività aziendale.

Inoltre ci hanno comunicato che ad oggi, pertanto, non è concretamente possibile ipotizzare alcun riassorbimento del personale strutturalmente eccedente dal momento che ad ogni ipotesi di riassorbimento anche parziale del denunciato esubero non può prescindere dall’adozione dei necessari atti di adeguamento del budget da parte della Regione Abruzzo.Come parti sociali abbiamo preso atto di quanto comunicato dalla società, pur comprendendo le ragioni poste a fondamento del denunciato esubero, ci siamo dichiarate contrarie ai programmati licenziamenti, auspicando che la regione si attivi immediatamente al fine di trovare immediate soluzioni ai problemi denunciati dalla società in sede di avvio della procedura.

Si proseguirà l’esame congiunto in data 18.02.2019, nel frattempo si dovranno mettere in campo tutte le forze al fine di costituire nel più breve tempo possibile un tavolo di confronto tra le parti e la Regione Abruzzo”. (h. 9,00)