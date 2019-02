Vertenza San Raffaele, oggi incontro in Regione. Situazione resta difficile

Sulmona, 4 febbraio– Un delegazione sindacali ( Cgil Fp e Cisl Fp) della provincia dell’Aquila hanno partecipato ad un incontro presso l’Assessorato alla Sanità Regionale alla presenza dell’Assessore Sillvio Paolucci, del Direttore del Dipartimento per la Salute e Walfare dott. Muraglia ed il Direttore Operativo del San Raffaele di Sulmona per discutere in merito alla procedura di licenziamento collettivo avviata dalla predetta struttura sanitaria dal 9 di gennaio u.s. e riguardante n. 14 lavoratori.

“Nel corso della riunione- riferisce una nota- gli esponenti della Regione hanno riferito che il Tavolo di Monitoraggio nazionale, dello scorso venerdì 01/02/2019, ha autorizzato l’Ente Regione a rivedere, nel triennio 2019/2021, i tetti di spesa per le strutture accreditate con compensazione a livello Regionale.Le scriventi Organizzazioni Sindacali, anche alla luce di quanto riferito e a seguito dell’istituzione di un tavolo di confronto regionale sulla vertenza in atto, hanno ribadito con forza la necessità di revocare immediatamente la procedura di licenziamento collettivo per sgomberare il campo da qualsivoglia strumentalizzazione. Nonostante il documento del tavolo di monitoraggio nazionale, la San Raffaele S.p.A. non ha ritirato la procedura di licenziamento, riservandosi ogni decisione alla prossima riunione già convocata per giovedì 7/02/2019 presso la sede della Regione a Pescar Tale situazione pone i lavoratori in una situazione molto difficile, piena di incertezze per il futuro dopo anni di massimo impegno e abnegazione, in un servizio sanitario di qualità. Le scriventi, non soddisfatte rispetto alla presa di posizione assunta dal San Raffaele, continueranno a vigilare sulla vertenza mantenendo aperto lo stato di agitazione del personale ” ( h. 18,00)