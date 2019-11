Vertenza San Raffaele, Bianchi solidarietà ai lavoratori e polemiche

Sulmona,13 novembre– All’esito della convocazione odierna del tavolo di crisi della Clinica San Raffaele, nell’esprimere solidarietà alle famiglie dei lavoratori della clinica San Raffaele, ancora una volta ci troviamo a dover stigmatizzare- scrive Elisabetta Bianchi Consigliere comunale – il metodo di lavoro miope e sincopato della Signora Sindaco di Sulmona Annamaria Casini la quale nel farsi promotrice della risoluzione sul paventato licenziamento dei lavoratori della clinica San Raffaele affronta la questione omettendo la convocazione al tavolo di importanti espressioni politiche di riferimento delle forze di governo ministeriali e cioè PD, M5 Stelle e LeU sottacendo che l’approdo della vertenza dovrà essere il tavolo di monitoraggio del Ministero della Sanità in collaborazione con il Ministero delle Finanze che dovranno approvare gli atti presentati da Regione Abruzzo.

È da stigmatizzare anche l’inaccettabile blocco da tempo dei lavori della Commissione consiliare politiche sanitarie in un periodo nevralgico in cui Regione Abruzzo deve affettuare le scelte di politica sanitaria con il piano delle nuova rete ospedaliera oggi in valutazione al medesimo tavolo ministeriale e con la ASL 1 che dovrà adottare il relativo atto aziendale.

Dovrebbe essere esperienza comune- conclude Bianchi- che alla risoluzione positiva delle vertenze si approda solo con la condivisione del metodo unitario di ogni forza politica ad ogni livello di governo, metodo virtuoso cui il Sindaco Casini non intende adeguare la sua condotta amministrativa”.(h. 14,00)