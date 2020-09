Verso la riapertura delle scuole tra attese e speranza

Sulmona, 5 settembre- Il tallone d’Achille di ogni Istituzione fin dai tempi del lockdown risiede nel tema della riapertura delle scuole.Si è dibattuto a lungo circa la gravità della situazione e sui rischi che si potrebbero correre a causa di eventuali focolai, che, dicono, siano inevitabili.

L’adozione di norme di sicurezza anti- Covid, studiate a lungo da tutta l’Europa in coalizione con l’Oms, fornisce un po’ di sollievo ad un’Italia terribilmente minacciata dal virus che sta mettendo in ginocchio una popolazione mondiale.

Il giorno X sarà per alcune regioni il 14 settembre, mentre per altre (tra cui l’Abruzzo) il 24, in modo da facilitare le elezioni in programma per il weekend del 21 settembre.Stando alle nuove norme indette dall’Oms, in aula si starà senza mascherina solo se si riusciranno a rispettare le distanze di sicurezza. Operazione, questa, assai ardua per insegnanti di scuole primarie e medie. Per non parlare del mantenimento di tali regole durante le attività motorie di educazione fisica.

Come in ogni edificio da qualche mese a questa parte, anche a scuola ci sarà una porta di entrata ed una di uscita, in modo da evitare assembramenti. In queste occasioni è reso obbligatorio l’uso della mascherina. I ragazzi dovranno misurare la temperatura da casa e, nel caso in cui dovessero sopraggiungere sintomi da Covid-19 o febbre superiore a 37.5°, dovranno restare a casa ed avvisare il medico curante.

«Abbiamo una responsabilità storica grande», afferma la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ammettendo che «sarà un anno duro» ma sottolineando che il governo ha «idee, coraggio e risorse europee». In una lettera sprona gli insegnanti: «Non era mai successo prima. So che c’è preoccupazione, è comprensibile. Ci darà sostegno la garanzia del gran lavoro fatto. Nessuno in Europa si è impegnato così tanto nei mesi estivi per preparare la scuola a questa nuova stagione».

La didattica a distanza, però, non va in pensione, verrà rispolverata nei momenti di massima tensione cautelativa quali quarantena episodica e chiusura temporanea.

Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, chiede «test sierologici per tutti, anche per gli studenti», mentre il segretario della Lega, Matteo Salvini, invita il governo a trovare i «fondi per misurare la temperatura a scuola». Fa discutere pure il tema dei fondi alle scuole paritarie, anche se il Ministero dell’Economia precisa che gli istituti hanno la possibilità di richiedere anticipi «in caso di urgenza».

L’Italia, dunque, è spaccata in due, in diversi cantoni di opinioni contrastanti. La didattica online sembra essere la più sicura, certo, ma bisogna mettere in conto che in molte famiglie ci sono entrambi i genitori lavoratori e l’idea di lasciare in balia delle onde dei bambini non alletta nessuno. C’è, inoltre, da sottolineare il fatto che, in Abruzzo, solo 1 famiglia su 4 non possiede la banda ultralarga, dotazione necessaria al fine di permettere una fruizione continuativa delle lezioni. Il tentativo di livellare tali difficoltà presentate negli ultimi mesi, è stato proprio quello di riaprire le scuole. Forse sarebbe bastato un semplice bonus cultura spendibile esclusivamente per prodotti scolastici, tra cui i testi (ricordiamo che il lockdown non ha portato solo noia e chiusura ma anche perdite di lavoro improvvise causa crisi economica). Si può dire che, la questione Scuola non sia del tutto archiviata. L’avventura sta per iniziare, si confida nel buonsenso di tutti e si spera nella sicurezza tanto promessa dalle Istituzioni.

Chiara Del Signore