Verso la Pasqua: Sorteggio all’Arciconfraternita della Santissima Trinità

Sulmona,27 marzo- Il lunedì Santo, come tradizione vuole, nella due sale delle riunioni dei due Sodalizi Sulmonesi dell’Arciconfraternita della Santissima Trinità e della Confraternita di Santa Maria di Loreto si è proceduto all’attesissimo, emozionante sorteggio, per far designare alla sorte della fortuna, la Dea Bendata, coloro che saranno i principali protagonisti dei due Riti secolari della Processione del Cristo Morto e della Madonna che Scappa in Piazza la domenica di Pasqua.

Alle ore diciannove, in un clima di trepidante attesa, si è proceduto ad iniziare il sorteggio introducendo i biglietti con i nominativi degli ammessi all’attesissima estrazione dell’urna. Le prime due quadriglie estratte si aggiudicano il Simulacro della Bara del Cristo Morto e sono costituite da Pierfrancesco Carrozza, Arnaldo Polce, Daniele Colangelo, Paolo Casciani i quali compongono la prima quadriglia; la seconda quadriglia è costituita da Tonino Marinucci, Luigi Lucantoni, Francesco Di Clemente, Flavio De Filippo. La terza e la quarta quadriglia sorteggiate ed estratte si aggiudicano la Statua della Madonna Addolorata e son formate la prima da Angelo Trovarelli, Alessandro Del Signore, Antonio Cacace, Cosimo Acquaro, la seconda è composta da Carlo Mosconi, Giovanni Malvestuto, Marco Turchetti, Fabrizio Valente. I portatori estratti al Tronco, la croce di velluto cremisi posta al centro del quadrato dei venti fanali, quadrato che apre il corteo processionale sarà portato da Giuseppe Colangelo che, in qualità di primo estratto, avrà l’onore di rientrarlo in chiesa, Danilo Cinotti che, in qualità di secondo estratto, avrà l’onore di uscire dalla chiesa con esso, ed infine da Giuseppe Ciotti che, in qualità di terzo estratto, avrà l’onore di portarlo in Piazza Garibaldi un tempo Piazza Maggiore.

I Mazzieri estratti i quali avranno l’arduo incarico di guidare l’intera processione, coordinando tutti i reparti che compongono l’affascinante corteo, sono Giuseppe Fuggetta, Salvatore Venti, Lucio Ciavarro, Massimo Giorgi Piccirilli, Guido Ciotti. Va precisato che l’ordine di assegnazione delle mazze sarà conferito da parte del Consiglio Direttivo nei prossimi giorni indipendentemente dall’esito dell’estrazione dei fortunati avutasi nel sorteggio. La Croce lignea del XVI secolo sarà portata da Antonio Verrocchi, Ettore Paolantonio, Mario De Capite. Infine i due Capi Processionieri saranno Elio Conti e Giuseppe La Vella. Il Tempio Trinitario, come tradizione vuole, in un clima di emozione ed attesa indescrivibili, chiude il Suo secolare portale il Mercoledì Santo per l’allestimento della Processione del Cristo Morto, con il portone della Chiesa a far da affascinante confine fra l’esterno e l’interno della Chiesa Trinitaria. Ricordiamo infine che il Venerdì Santo, alle ore diciotto pomeridiane, vi sarà altra secolare funzione dell’apertura della Chiesa della Santissima Trinità sita in Corso Ovidio con la processione del Cristo Morto allestita. Si potranno ammirare in tutta la loro bellezza e fascino la Bara del Cristo Morto sulla quale è posata la Statua del Cristo Morto adornata da trentatre garofani rossi, la Statua della Madonna risalenti tutti al XVIII secolo, il Tronco la croce di velluto rosso anch’essa del XVIII secolo, la Croce lignea del XVI secolo, ed i fanali a far da contorno.

La banda all’apertura della chiesa esegue le due marce funebri composte da Alberto Vella dal titolo “ Una lacrima sulla tomba di mia madre” e da Frederick Chopin dal titolo “Pio IX”. Tale cerimonia è altro evento atteso tutto l’anno sia dai Trinitari sia dai cittadini e i numerosi turisti che, come ogni anno, giungono in gran numero nella città di Sulmona. In città con il trascorrere di giorni e delle ore crescono emozione ed attesa per le due secolari manifestazioni religiose. L’Arciconfraternita della Santissima Trinità organizza la Processione del Cristo Morto dal 13 aprile 1827: sin all’anno prima per secoli la Processione del Venerdì Santo è stata organizzata dalla Congrega dei Nobili, la cui sede era la Chiesa di Sant’Ignazio. Quando all’imbrunire le ombre della notte iniziano a scendere sulla città di Sulmona, avvolgendo ogni realtà terrena in un’atmosfera di fascino e mistero, esce il Corteo della Processione del Cristo Morto allestito dall’Arciconfraternita della Santissima Trinità, al passo cadenzato dello struscio, secolare passo dei Trinitari, scandito dalle due marce funebri eseguite dalla banda musicale che precede il corteo processionale. I Trinitari lasciano la Loro Chiesa, ed iniziano ad incamminarsi per le strade del centro storico cittadino, ad iniziare dal loro quartiere secolare. (h. 8,30)

Andrea Pantaleo