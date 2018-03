Verso la Pasqua: sorteggiati i protagonisti per la processione della” Madonna che scappa”

Sulmona, 27 marzo– La giornata di ieri è stata anche la giornata per la scelta dei protagonisti per la manifestazione di domenica quando si rinnoverà la tradizionale corsa della ” Madonna che scappa” uno degli eventi caratterizzanti della Pasqua sulmonese conosciuto in tutto mondo.. Nella sede dell’Arciconfraternita di Santa Maria di Loreto si è rinnovata,tra entusiasmi e commozione, il sorteggio delle quadriglie per la domenica di Pasqua. Questi i nomi:

Vincenzo Valentini, Centracchio Fabrizio Fabrizio Litigante e Domenico Giovannucci sono quelli che faranno la corsa con la Madonna. La scorta alla Madonna è costituita dalla quadriglia formata da Gianluca Signorello, Rossano Guidi, Angelo La Civita e Umberto Ramunno.Al Cristo Risorto ci saranno le due quadriglie costituite la prima da Ricottilli Emidio, Cistersienze Davide, Rapone Giusepppe e Giampaolo Luongo, la seconda da Pasquale Teti, Gianluca Tumminelli, Giuseppe Tumminelli Antonio Santangelo. Allo Stendardo ci saranno Fabrizio Filippi, Alessandro Petaccia, Antonio Liberatore e Mattia Marinucci . (h. 13,30)