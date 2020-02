Verso la nuova Giunta comunale, mentre la città aspetta

Sulmona,8 febbraio. Per l’ufficilizzazione bisognerà aspettare ancora qualche giorno e sicuramente la seduta del prossimo consiglio comunale ma è certo che la nuova Giunta comunale sta prendendo forma perché fra veti, ipocrisie, posizioni poco chiare, tentativi per ostacolare il progetto, nuove e vecchie alleanze alla fine lo sforzo paziente del sindaco Casini sta per arrivare in porto.

E diciamolo con estrema chiarezza: forse, mai come in questo momento, nonostante tutto quello che è capitato in questi anni trascorsi,non è un male per la città aggrapparsi ad uno straccio di amministrazione attiva invece che scommettere su un Commissario prefettizio perché in questo momento a livello regionale, e non solo, si stanno giocando partite delicate che la città non puo’ perdere senza svolgere un ruolo attivo.

E’ pure vero che oggi molte formazioni politiche a Sulmona non sono pronte per affrontare la sfida delle prossime amministrative di primavera e alcuni partiti che spesso fanno solo chiacchiere non sarebbero in grado nemmeno di presentare una lista né di eleggere un consigliere comunale. E allora mentre tutto brucia a cosa puo’ servire questo giochino buffo e irritante per individurae la posizione politica piu’ conveninete a se stessi o a quella parte politica che si vuole rappresentare oggi ( magari ieri era anche diversa)? Lo capiremo meglio nei prossimi giornri.

Intanto le indiscrezioni parlano della composizione del nuovo esecutivo comunale che dovrebbe essere composto oltre che dal sindaco Anna Maria Casini, Stefano Mariani ( già assessore comunale),Manuela Cozzi ( già assessore alla Cultura) e poi i nuovi componenti Marina Bianco ( commercialista), Luigi Di Cesare (avvocato) e Salvatore Zavarella( Presidente del Consorzio di Bonifica di Pratola)