Verso la 58^ Cronoscalata svolte di Popoli

Popoli, 17 agosto- A dieci giorni dalla 58^ cronoscalata Svolte di Popoli entrano nel vivo i preparativi per la gara motoristica nazionale valida per il Campionato Italiano Velocità Montagna, il Trofeo Italiano Velocità Montagna Nord/Sud e per le categorie Campionato Italiano Bicilindriche, Challange Nazionale Assominicar Salita 2020 e Auto Storiche che si svolgerà in assenza di pubblico sul percorso nel rispetto delle disposizioni governative mirate a evitare assembramenti per ridurre i rischi di contagio da Coronavirus – Covid 19.

La storica competizione nazionale, in programma a Popoli nei prossimi 28-29-30 Agosto 2020, al momento fa già registrare numerose iscrizioni da parte dei piloti che potranno iscriversi alla 58^ cronoscalata Svolte di Popoli formulando prima la PREISCRIZIONE OBBLIGATORIA sul portale Aci Sport attraverso il link https://login.aci.it/index.php?do=genNotAuth&id=login&application_key=csai e poi effettuando il bonifico di pagamento entro Lunedì 24 Agosto 2020 inviandone entro la stessa data una copia della ricevuta all’indirizzo email info@svoltedipopoli.it .

Iniziata anche la preparazione del percorso da parte della Asd Svolte di Popoli e dell’associazione “Quelli delle Svolte” che stanno provvedendo a una prima pulizia e delimitazione delle aree, al posizionamento dei cartelli di interdizione al pubblico, allo sfalcio delle erbe (quest’ultimo in collaborazione con le Province di Pescara e L’Aquila) e al posizionamento di rotoballe e pneumatici di protezione lungo il tracciato di 7,530 Km che va da Popoli (PE) alle immediate vicinanze del bivio di San Benedetto in Perillis (AQ).

Per quanto concerne la procedura per richieste, rilascio e ritiro degli accrediti. stampa, si rimanda al link http://www.svoltedipopoli.it/media/ facendo presente che è necessario compilare in tutte le loro parti i 3 diversi moduli Accredito Stampa, Dichiarazione di Responsabilità e Autodichiarazione Rischio Covid-19 inviandoli all’indirizzo email ufficio.stampa@svoltedipopoli.it entro e non oltre Sabato 22 Agosto. In caso di documentazione incompleta, non compilata in alcune parti o sprovvista delle firme negli spazi dove sono richieste, l’accredito stampa non verrà rilasciato.