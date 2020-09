“Verso il lavoro”, sinergia tra Federmanager e l’Università di Teramo

Al via un ciclo di incontri per costruire un ponte fra formazione e mondo del lavoro.Si partirà il 10 ottobre, sono previsti 6 incontri di 4 ore,

Sulmona,20 settembre- Si chiama “Verso il Lavoro” ed è un’iniziativa per sviluppare conoscenze e competenze utili nel passaggio dallo studio al mondo del lavoro, un ciclo di incontri che si terranno online da ottobre a novembre, voluto da Federmanager Abruzzo e Molise e organizzato in sinergia con Really New Minds, spin off dell’Università di Teramo e con la collaborazione delle sedi territoriali di Confindustria.

“Si tratta di un corso rivolto a laureati, studenti universitari e diplomati – spiega il presidente dei Federmanager Abruzzo e Molise Florio Corneli – . Si partirà il 10 ottobre, sono previsti 6 incontri di 4 ore, essenzialmente online, ma, ove possibile, con momenti in presenza. Questa intesa arriva in un momento di grandi trasformazioni, molte delle quali legate alla pandemia. Per il mondo del lavoro è un atto voluto e anche dovuto, perché stabilisce un ponte necessario al rinnovamento e al progresso dell’imprenditoria e del mercato, una specie di faro generazionale che servirà anche alla nostra regione, perché accoglie energie nuove e le incanala al fine di renderle proficue. Per chi passa dagli studi al mondo del lavoro è importante orientarsi, conoscere concretamente il comparto produttivo e avere abilità necessarie per accedervi e muoversi al suo interno con successo.

Oggi, ancor più che in passato, è importante che chi al termine di un percorso di studi va verso il lavoro abbia idee chiare su come concretamente è il mondo produttivo e su come sta cambiando. Non solo, ma abbia anche e soprattutto chiare le conoscenze sulle sue capacità e potenzialità, o quale possa essere il suo ruolo e il contributo che può dare all’azienda dove andrà ad operare. Rendersi conto della quarta rivoluzione industriale in atto, dell’industria 4.0 e di quali sono le capacità nuove che questa richiederà e i nuovi comportamenti organizzativi richiesti potrà essere d’aiuto a orientarsi a chi si approccia al mondo del lavoro e a fare scelte giuste, una volta entrato. Federmanager Abruzzo e Molise ha messo a disposizione le sue competenze attraverso la storia e l’esperienza dei nostri manager che saranno relatori degli incontri, un fattore umano di grande rilevanza, che conferma la sua piena disponibilità a concorrere allo sviluppo e alla ripresa della nostra economia anche attraverso la formazione”.

Per il prof.Parisio Di Giovanni dell’UniTe “Il corso verte sulla conoscenza dello scenario delle imprese e delle opportunità attuali, compresi l’uso di tecnologie o l’accesso a finanziamenti ma punta anche allo sviluppo di competenze trasversali, come la capacità di acquisire informazioni nuove o gestire relazioni o pianificare attività, a nozioni semplici e concrete sul reclutamento del personale o su come redigere un CV, o presentarsi. Universitari e manager di esperienza si mettono insieme per dare vita a una didattica basata sul confronto e sul dialogo per integrare conoscenze accademiche e vissuti lavorativi, così da ottenere risultati concreti, apprendimenti trasferibili nella propria esperienza. Questo confronto facilita l’integrazione fra conoscenze di studio e conoscenze maturate sul campo e grazie al continuo movimento tra astratto e concreto porterà di certo ad essere più operativi e applicare quello che si apprende nella realtà in cui si lavora”.