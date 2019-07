Verdi: Maurizio Pendenza di Avezzano responsabile per l’Abruzzo

Sulmona, 11 luglio- L’esecutivo nazionale dei Verdi Italiani ed i portavoce Nazionali Elena Grandi e Mattia Badiali vista la necessità di riorganizzare la presenza dei Verdi in Abruzzo ha deciso di delegare la rappresentanza politica della Federazione Regionale a MAURIZIO PENDENZA di Avezzano, che e’ stato candidato al Parlamento Europeo nelle scorse Elezioni Europee quale unico candidato dell’Abruzzo nella Lista Europa Verde.

In Abruzzo la lista Europa Verde ha riportato un discreto successo di preferenze, oltre 9100 voti in tutta la Regione e sicuramente sarà protagonista nel prossimo scenario politico regionale.Pendenza avrà il compito di mettere in campo tutte le iniziative necessarie per un rilancio politico ed organizzativo dei Verdi nella Regione riorganizzando la Federazione Regionale ma anche quelle Provinciali anche in vista dei molti appuntamenti elettori nei vari comuni dell’Abruzzo.(h. 13,00)