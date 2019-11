Venezia patrimonio universale da salvare

Sulmona, 14 novembre- Anche la nostra città e l’intero Centro Abruzzo si stringe attorno ai veneziani e alla stessa Venezia per testimoniare solidarietà e vicinanza per quanto accaduto nelle ultime ore. Le immagini della città , sconvolta da questa ennesima inondazione dell’acqua alta, hanno fatto il giro del mondo destando tristezza, sgomento, ma credo anche speranza che le opere, al fine di scongiurare queste tragedie, possano essere portate a termine nel più breve tempo possibile.

Venezia è città unica al mondo: rappresenta almeno mille anni di storia. Prima della scoperta dell’America la serenissima ha dominato per secoli il commercio mondiale; rappresenta l’orgoglio, la maestosa secolarità, il prestigio d’Italia nel mondo.

Piazza San Marco, una delle più famose al mondo, aveva un’atmosfera spettrale completamente invasa dalle acque, dalla furia devastante della natura. Ognuno di noi credo abbia a cuore la città di Venezia, ognuno di noi, almeno una volta nella vita, si è recato a Venezia per vivere momenti magici, atmosfere quasi irreali, andando indietro nel tempo, a secoli passati, quando la Repubblica di Venezia dominava i mari, la scena internazionale. A Venezia purtroppo si parla di una vera e propria catastrofe, che ha causato danni ingenti anche al patrimonio secolare dell’arte e degli edifici secolari della città, oltre ai danni alle attività commerciali. Alberghi allagati, negozi devastati, traghetti, motoscafi, vaporetti, affondati.Un’intera città sott’acqua con il livello giunto alla devastante altezza di 187 centimetri; solo sette centimetri son mancati dalla tragica alluvione del millenovecentosessantasei, che provocò danni enormi e ferite terribili.

I venti sono spirati a cento kilometri orari per un’atmosfera terribile, spazzando in pochi secondi quelle che hanno trovato dinnanzi a se. Venezia ha chiesto lo stato di calamità ed emergenza e il Governo proprio in queste ore sta assumendo i primi provvedimenti. Molti cittadini hanno perso tutto: in pochi istanti, di queste ultime ventiquattro ore, si sono persi decenni e decenni di attività, professionalità. Sono state già allestire sottoscrizioni per portare aiuto erga omnes, un gesto che ha già avuto moltissima adesione.

Molta la commozione, la rabbia, lo sgomento. Anche lontano da Piazza San Marco c’è chi ha perso tutto in pochissimi istanti lo ribadiamo ancora, per una sciagura che segnerà per sempre non soltanto la storia di Venezia, ma dell’Italia intera. Le maree anche questa mattina continuano: c’è davvero urgente bisogno d’aiuto. Venezia è patrimonio universale da tutelare, preservare, salvare. Vederla in tali condizioni credo faccia male a tutti. Nella Fenice Tempio incantato nel mondo fatato il Leone di S. Marco apparentemente sopito, mai domato, rugge con furor. Nella laguna fiabesca come la luna bagliori, valori degli illustri Progenitori da rispettare, tutelare quando tutto sembra preoccupare; meravigliosa continuità, inconfondibile Veneta identità. Serenissima indomita, altera, della Sua Stirpe può esser fiera.

Andrea Pantaleo