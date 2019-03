Venerdì a Pescara l’assemblea regionale di Fratelli d’Italia 

Pescara, 28 marzo- . Si terrà venerdì 29 marzo, alle ore 18:00, presso l’Auditorium Petruzzi, Museo delle Genti d’Abruzzo in Via delle Caserme a Pescara, l’assemblea regionale di Fratelli d’Italia dal titolo “Dall’Abruzzo all’Europa”. Una manifestazione aperta ad iscritti e simpatizzanti del partito di Giorgia Meloni per fare una analisi delle elezioni regionali e per lanciare la sfida delle europee, anche alla luce dell’entusiasmante risultato della competizione che ha visto vincere Marco Marsilio.

“Il costante aumento del consenso di Fratelli d’Italia dimostra come il partito stia diventando sempre più un punto di riferimento per l’elettorato di centrodestra. Vogliamo continuare su questa strada, incentivando l’allargamento dei confini del partito lavorando su programmi e progetti con tutti coloro che hanno a cuore le sorti del nostro territorio” ha dichiarato Etelwardo Sigismondi, Coordinatore regionale di Fratelli d’Italia che ha sottolineato come sia “importante accompagnare questa fase di crescita del partito con un costante confronto interno per condividere il percorso dell’amministrazione della Regione Abruzzo e per avviare il cammino verso le elezioni europee”. Oltre ai dirigenti abruzzesi di FdI, saranno presenti gli amministratori locali, regionali e il Presidente della Regione Marco Marsilio. (h. 13,30)