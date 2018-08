Vasto: sesso e ricatti . Arrestati quattro minori a Vasto

Vasto , 21 agosto– Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni dell’Aquila i Carabinieri di Vasto hanno arrestato quattro minorenni che erano stati denunciati da due ragazze loro coetanee.Per tutti l’accusa è di violenza sessuale di gruppo,pornografia minorile Secondo l’accusa le due ragazze sarebbero state costrette a fare prestazioni sessuali sotto la minaccia di diffondere immagini video che le ritraeva in atteggiamenti compromettenti.I quattro arrestati sono stati associati presso l’Istituto penale per minorenni di Casal del Marmo in provincia di Roma. Un caso analogo,sempre a Vasto, era venuto alla luce lo scorso mese di maggio quando dietro una denuncia di una ragazza di sedici anni erano stati arrestati sei minorenni due dei quali rimessi in libertà.(h. 18,00)