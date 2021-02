Vaccini: Mariani (Abruzzo in Comune): “E il personale scolastico?”

Sulmona, 15 febbraio– “L’Assessore alla Sanità Nicoletta Verì annuncia che è attiva la piattaforma telematica attraverso cui il personale scolastico potrà manifestare il proprio interesse a vaccinarsi contro il Covid-19, ma al momento dal portale possiamo desumere che questa possibilità sarà data solo al personale docente ed a quello Ata, una follia”. Lo dichiara il Capogruppo di “Abruzzo in Comune” Sandro Mariani che spiega: “Mancano infatti all’appello almeno tre categorie di lavoratori che operano nelle nostre scuole e che, per il momento, parrebbero escluse dalla possibilità di vaccinarsi: i lavoratori dell’assistenza scolastica qualificata per i diversamente abili, una categoria fondamentale e che andrebbe immediatamente vaccinata perché a stretto contatto con gli studenti più fragili, i lavoratori delle mense scolastiche e i quelli degli appalti del trasporto scolastico”. “Mi auguro che questa sia solo una svista, l’ennesima, da parte della Giunta Marsilio che si conferma più dedita agli annunci che all’effettivo controllo di quanto viene fatto – conclude Mariani – sarebbe infatti imperdonabile fare “due pesi e due misure” escludendo dalla vaccinazione delle categorie tanto importanti per lo svolgimento dell’attività scolastica e che lavorano a così stretto contatto con i nostri ragazzi”.