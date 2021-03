Vaccini in Valle Peligna, Scoccia “bacchetta” Di Matteo

Sulmona, 25 marzo– Non si è fatta attendere la reazione della consigliera regionale peligna,Marianna Scoccia, dopo ” l’uscita” ( per la verità stonata) del Consigliere regionale Emiliano Di Matteo (Lega) sulla storia delle prenotazioni vaccinali. Dice la Scoccia “Apprendo con sconcerto le parole del consigliere Di Matteo, il quale mi definisce “politicamente scorretta” sulla base di informazioni assolutamente non veritiere: di fatto, è politicamente scorretto chi si affretta a rivolgersi alla stampa per divulgare notizie prive di fondamento”.

“Il collega Di Matteo– prosegue Scoccia– afferma che, dalla mia segreteria politica, siano stati inviati sms con cui si invitavano, le utenze contattate, alla prenotazione vaccinale: il fatto che un rappresentante Istituzionale possa diffondere notizie totalmente false, ancor più se relative all’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, assume contorni inquietanti e si configura come un’azione inaccettabile” continua il consigliere Scoccia. “Voglio informare il c ollega Di Matteo (qualora non lo avesse fatto chi gli ha chiesto di fare quel comunicato stampa) che i messaggi, il cui invio è stato colpevolmente addebitato al mio entourage, sono in realtà stati inviati da alcuni medici di famiglia locali, in questo caso sì di loro sponte, che hanno inteso fornire una semplice informazione ai cittadini” chiosa Marianna Scoccia.

“Scorretto e senza coraggio è chi ha scritto il comunicato ma ancora più chi ha incaricato il collega Di Matteo a farlo a proprio nome, tanto più perché pieno di menzogne ed inesattezze. Ad onor del vero, poiché il mio gruppo ritiene che la politica sia un servizio alla collettività e poiché vi sono state delle difficoltà oggettive per tanti utenti, ci siamo messi, come sempre, al servizio della popolazione ponendoci come punto di riferimento in Valle Peligna per poter procedere con la prenotazione vaccinale. Tanto è vero che gli stessi medici di base hanno inviato messaggi alla utenza indirizzandola presso i nostri uffici” continua Scoccia. “Esorto il collega Di Matteo – conclude- a dedicare attenzione alla sua attività in Regione, alla luce delle continue diatribe in seno alla Maggioranza, piuttosto che farsi suggerire inutili e faziosi comunicati”. “Concludo invitando il consigliere Di Matteo a dedicare più attenzione al suo territorio visto che numerosi amici teramani mi chiedono che fine abbia fatto, piuttosto che pensare al territorio Aquilano”