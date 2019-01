Usle, conferenza sulla linea ferroviaria Sulmona-Carpinone-Isernia

Sulmona, 31 gennaio- Conferenza a Sulmona, all’interno dell’Istituto d’Istruzione Superiore Ovidio, riguardante la tratta ferroviaria Sulmona Carpinone Isernia per un viaggio storico culturale interessante e coinvolgente. L’evento rientra negli appuntamenti dell’Università Sulmonese della Libera Età di Sulmona. Nell’occasion è stato proiettato un filmato sulla storia della tratta ferroviaria e sul territorio dell’Abruzzo Ulteriore , gli usi e tradizioni della popolazione locale ivi residente; sono state altresì proiettate fotografie storiche. La realizzazione della linea ferroviaria la si deve al Barone Giuseppe Andrea Angeloni nato a Roccaraso il 25 febbraio 1826 morto a Napoli il 30 dicembre 1891.

È stato Deputato e Senatore del Regno d’Italia ed ha fatto parte della raccolta dei fondi necessari per la spedizione dei Mille, storica impresa, la quale ha visto essere protagonista Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Andrea Angeloni ha sostenuto con fermezza ed entusiasmo la realizzazione della rete ferroviaria dell’Abruzzo, con particolare riferimento alla rete ferroviaria in Valle Peligna, nonché la tratta Sulmona Isernia. Questa linea ferroviaria ha contribuito allo sviluppo turistico di Roccaraso e degli altri comuni e località limitrofe alla rinomata stazione turistica invernale. Angeloni è stato anche Sottosegretario ai Lavori Pubblici impegnandosi sempre con alto senso dello Stato e delle Istituzioni per il progresso dell’Italia e della sua Popolazione. La linea ferroviaria Sulmona Isernia inizia la sua emozionante avventura storica già con la legge 29 luglio 1879 n. 5002, mediante l’inserimento di questa linea nel progetto di realizzazione.

Angeloni crede in questo piano di lavoro ambizioso che sarà rivoluzionario e di gran modernità per l’Abruzzo che, con la realizzazione delle tratte ferroviarie, porrà termine all’isolamento. Il treno sarà utilizzato dai turisti e villeggianti che frequentano Roccaraso, meta anche della Famiglia Reale dei Savoia, con il Principe Umberto che da Napoli ogni fine settimana si reca a Roccaraso nell’ Hotel Savoia appositamente realizzato e dedicato alla Famiglia Reale Italiana. La linea ferroviaria Sulmona Carpinone Isernia è ricca di avvenimenti storici legati all’Abruzzo ed alla sua popolazione, con le loro storie millenarie intramontabili.

Andrea Pantaleo