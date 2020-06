Uomo 74 anni accoltellato dopo lite in famiglia. Ferita la moglie

Sulmona, 6 giugno- Un grave fatto di sangue è accaduto stamani a Brittoli, piccolo centro della provincia pescarese, dove ,a conclusione di una lite familiare, un uomo di 74 anni,Cesidio Cocco,pensionato,è stato ucciso a coltellate mentre la moglie C.D.S., una donna di 66 anni, è rimasta ferita è stata trasportata in codice rosso all’Ospedale di Pescara.

Dalle prime risultanze la donna presenterebbe una serie di ferite lacero contuse ed ematomi al volto e una ferita alla testa ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Sulla dimamica dei fatti e sulle cause della morte dell’uomo stanno ancora indagando i Carabinieri. Dalle prime risultanze non è ancora chiaro se sia stato un coltello l’arma utilizzata per colpire i due pensionati o altro oggetto così come gli inquirenti stanno lavorando per cercare di capire chi possa essere stato a colpire l’uomo e la donna.