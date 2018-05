Uomini della Gdf a Pescara arrestano 30 enne. In uno zainetto nascondeva 2 chili di eroina

Pescara, 4 maggio – Con l’accusa di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti gli uomini della Guardia di Finanza di Pescara G.E., 30 anni,albanese sorpreso con due chili di eroina nascosti in uno zainetto con il quale andava in giro. La droga,suddivisa in quattro panetti, era stata nascosta all’interno di una scatola di cartone di una marca di cereali. L’uomo dopo gli adempimenti di rito è stato rinchiuso nel carcere di San Donato di Pescara a disposizione dell’Autorità giudiziaria.La droga , una volta immessa nel mercato clandestino, avrebbe fruttato all’incirca ottomila dosi, con enormi guadagni per i pusher locali, stimati sui 160 mila euro. (h. 14,30)