Università: dal 1 luglio riapre la” D’Annunzio

Sulmona, 25 giugno– Dopo la chiusura dovuta all’emergenza Covid-19 dal primo luglio riapre agli studenti l’ateneo dell’Università degli studi G. D’Annunzio. Seguendo delle regole anti-contagio sarà possibile sostenere esami, tesi, tirocini e ricevimento dei professori in presenza seppur ci sia la possibilità di continuare ad usufruire del servizio online, previa comunicazione al professore via posta elettronica. L’unico obbligo di presenza risiede nella discussione della tesi che prevede l’accesso in aula a tre tesisti, così come per gli esami orali, con un massimo di cinque accompagnatori cadauno.

Così è quanto si evince dall’ultima riunione del senato accademico su proposta del rettore Sergio Caputi. Si è deciso di permettere agli studenti di scegliere se sostenere gli esami, esclusivamente orali, in presenza. La formula, detta mista, lascia libero arbitrio agli universitari in modo da non creare ulteriori disagi. Restano per ora in modalità telematica le prove scritte. Per quanto riguarda le attività delle 150 ore si è deciso di continuare la strada dello smart working, salvo alcune eccezioni. Sale lettura e biblioteche saranno riaperte solo su appuntamento. Oltre alle norme di distanza, di igiene e di mascherine, il rettore ha specificato che ci sarà una sanificazione continua e si diversificheranno percorsi interni allo stabile in modo da evitare assembramenti.

“nonostante queste limitazioni – aggiunge Caputi- ho voluto riaprire l’università agli studenti visto che il rischio coronavirus si è sensibilmente attenuato. Non sappiamo cosa succederà in autunno e nel prossimo inverno, non sappiamo se ci sarà una seconda ondata di coronavirus. Sappiamo, invece, che al momento i dati sull’andamento della pandemia sono piuttosto confortanti e per questo motivo ho deciso di approfittare di questo periodo per riportare, per quanto possibile, gli studenti nelle aule, sempre nella massima prudenza e lasciando comunque loro grande possibilità di scelta.”

Dai dati forniti dallo stesso Ateneo, il 98% dei dipendenti ha deciso di lavorare da remoto, dato che si abbasserà considerevolmente dal 1° luglio considerate le nuove regole su esami, lauree, tirocini e ricevimento professori. La possibilità di lavorare con queste modalità resta in vigore a livello governativo fino al 31 luglio.

Inoltre, per gli studenti arriva una nuova proposta da Aceti (Lega) che si rivolge ai colleghi di partito Gianfranco Giuliante, presidente del cda Tua, e ad Anna Lisa Bucci, componente del cda della stessa ditta di trasporto pubblico regionale, chiedendo di riconoscere agli studenti un servizio di trasporto gratuito sui mezzi della Tua nei mesi estivi. “Sarebbe una bella cosa riconoscere – spiega Aceti- a chi in quel periodo si è visto privare della possibilità di muoversi oltre che di frequentare compagni di classe, amici, colleghi e parenti. Un riconoscimento non economico perché non previsto, ma di servizio di trasporto gratuito per un periodo corrispondente a quello di “fermo”, da utilizzare anche subito nella stagione estiva, quella delle vacanze, in particolare per gli studenti”. Così conclude Aceti ringraziando i colleghi per la disponibilità all’ascolto e al confronto ricevuto dalla Tua. (h. 14,30)

Chiara Del Signore