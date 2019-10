Unarma incontra Carabinieri e cittadini: a breve tour per l’Italia

Sulmona, 23 ottobre– UNARMA Associazione Sindacale Carabinieri, come afferma il Segretario Generale Antonio Nicolosi, si pone l’obiettivo di entrare a far parte della vita di ogni Carabiniere, che quotidianamente, mette a disposizione dei cittadini la propria professionalità e incolumità, ponendosi, così, come punto di riferimento per il bene della collettività.

UNARMA A.S.C. si pone, altresì, l’obiettivo di valorizzare la professionalità del Carabiniere, migliorandone l’immagine, conoscendone i bisogni e le aspettative, offrendo un adeguato supporto e guadagnandosi la fiducia dei cittadini, non sempre scontata, a causa di spiacevoli fatti di cronaca enfatizzati dai media ;si pone al servizio di tutti i Carabinieri, servitori dello stato e rispettosi delle leggi disapprovando coloro che si rendono responsabili di comportamenti lesivi dell’immagine del Carabiniere, che sempre si adopererà, quotidianamente, con dedizione, al servizio dei cittadini ;intende rafforzare i rapporti con la collettività partendo dal piccolo centro, dove spesso le risorse sono scarse e la popolazione è più fragile, al grande centro urbano.

UNARMA A.S.C., sindacato storico dei Carabinieri, adotterà sempre la politica di vicinanza e di sostegno tra l’operatore di polizia e il cittadino. (h13,00)

L.D.M.