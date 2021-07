Un’altra Sulmona è possibile? Tirabassi (Fdi):”Si con Masci”

Nel dibattito preelettorale che si va intensificando a Sulmona s’inserisce il Consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Palazzo SanFrancesco. Ecco perché-

Sulmona, 2 luglio- “La disponibilità manifestata dall’avv. Vittorio Masci a guidare la città e l’appello lanciato alla comunità sulmonese impongono anche alla politica una presa di coscienza, per le problematiche messe in campo e perché ci troviamo di fronte ad un passaggio cruciale per Sulmona, che deve assolutamente uscire dalle logiche che hanno caratterizzato questi ultimi anni di gestione della cosa pubblica e riconquistare quel prestigio che in passato le è appartenuto”.Lo sostiene in una nota Mauro Tirabassi(Fdi) Consigliere comunale Sulmona