“Una vita da social”, in Abruzzo Corecom e Polizia di Stato insieme

Sulmona, 24 marzo– Pescara e Teramo saranno le città abruzzesi toccate dal tour italiano della Polizia di Stato realizzato allo scopo di educare gli studenti sui temi dei social network e del cyberbullismo. In tutto 47 tappe per la campagna “Una vita da social” che vede protagonista un tir attrezzato di sala incontri, computer e altre tecnologie che sosterà nelle piazze delle maggiori città italiane. L’Abruzzo ospiterà il camion “antibullismo” a Pescara il 26 marzo e a Teramo il 27. A fianco della Polizia Postale ci sarà anche il Corecom Abruzzo che con i suoi esperti contribuirà a fare formazione sui temi oggetto della campagna. “Una presenza istituzionale molto importante – sottolinea il Presidente Corecom, Filippo Lucci – Collaboriamo da tempo con la Polizia Postale abruzzese e la partecipazione congiunta a questo evento suggella il patto siglato con le forze di polizia a tutela della salute fisica e psicologica degli adolescenti. Informare ed educare, prevenire e partecipare, sono gli elementi chiave della lotta al cyberbullismo e agli altri rischi dell’online e campagne come ‘Una vita da social’ offrono soluzioni concrete verso un utilizzo sicuro della rete”. Saranno circa mille gli studenti delle scuole superiori abruzzesi che parteciperanno agli incontri e ognuno riceverà in dono dal Corecom Abruzzo un gadget a ricordo dell’esperienza vissuta. (.17,00)