Una politica fallimentare  per la città ed il Pd

Duro attacco frontale del Movimento “ Solidali e Popolari” alle esternazioni “ gratuite e scomposte” del Consigliere comunale di Sulmona Bruno Di Masci nel corso di una manifestazione pubblica di ieri. “ Sconfitto ripetutamente e passato dalla minoranza alla maggioranza” a Palazzo san Francesco “ per sostenere il sindaco Casini bene avrebbe fatto, rilevano gli oppositori, a tacere e riflettere sulla condizione in cui versa la città”. Il clima infuocato in casa del Pd commissariato di recente conosce un nuovo capitolo di uno scontro che rischia di travolgere l’Amministrazione comunale” Ecco la nota del Movimento.

Sulmona, 22 maggio– Le esternazioni gratuite e scomposte distribuite oggi ( ieri ndr) a tutto campo dal Consigliere comunale Bruno Di Masci sono apparse come un tentativo disperato di porre rimedio ad una politica fallimentare portata avanti negli ultimi quindici anni all’interno delle Istituzioni e del Pd locale” E’ questo il giudizio secco degli aderenti e simpatizzanti di “ Solidali e Popllari per Legnini” di Sulmona che in occasione delle ultime regionali hanno sostenuto la candidatrura di Mimmo Di Benedetto

“ Davvero un peccato- si legge in una nota- perché Di Masci ancora una volta ha perso una buona occasione per tacere e per riflettere sul senso della nostra proposta di voler sostenere con convinzione il Pd alle prossime elezioni europee per arginare la spinta populista e sovranista che soffoca il Paese, né indebolisce la crediblità internazionale e ne hanno fiaccato la sua crescita.

E la nostra città, ormai in agonia proprio per l’assenza della buona politica nelle mani di un’Amministrazione comunale incapace e senza idee, senza strategie e senza prospettive e di amministratori pasticcioni

Il Pd ha la grande responsabilità a Sulmona di garantire il proprio impegno per costruire condizioni migliori per riprendere un cammino di speranza e di nuove prospettive. Finora non è stato capace e chi lo ha guidato o rappresentato negli ultimi dieci anni ha prodotto solo guasti, ritardi e molti danni che pesano sulla città e sui sulmonesi. Lo hanno capito tutti tranne che Di Masci sconfitto ripetutamente ed ora fuggito dalla minoranza alla maggioranza per sostenere il sindaco Casini. Ma questa non è politica” (h. 14,00)