Una giornata particolare per Sulmona con lo spettacolo “Nuvole” di Aristofane. E’ nata una collaborazione tra  La Sapienza e la città

Promotrice dell’niziativa l’Associazione Meta nell’ambito del suo progetto “Teatro Maria Caniglia – Teatro di Produzione”, “Questo spettacolo- ha detto il Direttore del Caniglia- sancisce un protocollo d’intesa che ha lo scopo di creare proficue e buone pratiche nell’esercizio del teatro, dello studio dei classici, dello sviluppo culturale della nostra città e dell’Università

Sulmona, 11 dicembre– Dopo un biennio che ci ha privato del calore dei drappi rossi del teatro, delle luci di scena e degli applausi del pubblico appassionato, il cast del progetto Theatron de l’Università La Sapienza ha rappresentato a Sulmona lo spettacolo “Nuvole” di Aristofane.

Il Comune di Sulmona, il Centro Sapienza Crea- Nuovo Teatro Ateneo- Università degli Studi di Roma La Sapienza e l’Associazione Meta, promotrice dell’iniziativa nell’ambito del suo progetto “Teatro Maria Caniglia – Teatro di Produzione”, hanno concretizzato il patto d’intesa con il debutto in città dello spettacolo teatrale. L’evento si inserisce nel progetto Theatron, un laboratorio extracurriculare per gli studenti dell’Ateneo romano La Sapienza che si articola in due parti: una dedicata alla traduzione del testo greco e l’altra alla messa in scena dell’opera.

L’Iniziativa deve i suoi natali al docente ordinario di filologia dell’Ateneo romano, Annamaria Belardinelli, la quale ha colto l’importanza del connubio tra lingue classiche, traduzione e rappresentazione su palco. Il risultato dimostra una vera e propria mescolanza di arti, competenze e studio, in virtù di un avvicinamento al teatro. Ad onor del vero, Theatron collabora da anni con i licei attraverso l’alternanza scuola lavoro in modo da poter avvicinare futuri studenti de La Sapienza immersi nella magia del classicismo.

Spesso si è detto che il greco e il latino siano lingue morte, Sulmona questa mattina ha assistito alla confutazione di una tesi che non ha ragione di esistere. Il Teatro della nostra città, gremito di studenti del Polo liceale Ovidio di Sulmona, sapeva di vita.

Il Direttore Artistico del Teatro Maria Caniglia di Sulmona presentando lo spettacolo esordisce così: “Questo spettacolo sancisce un protocollo d’intesa che ha lo scopo di creare proficue e buone pratiche nell’esercizio del teatro, dello studio dei classici, dello sviluppo culturale della nostra città e dell’Università”.

Ai saluti istituzionali non poteva mancare il sindaco Di Piero che, da gran cultore di materie classiche, ha ringraziato il Direttore Artistico per l’impegno profuso per il bene della città e aggiunge:” L’università La Sapienza di Roma è la prima al mondo per gli studi classici. È un grande orgoglio per questa nazione. Il patto d’intesa che andremo a siglare con l’Università di Roma è un traguardo importante per la nostra città. Si percepisce una sensazione unica nel vedere un teatro così gremito. Il nostro obiettivo è promuovere la cultura teatrale. Ringrazio nuovamente Patrizio Maria D’Artista, l’Università La Sapienza e il regista Adriano Evangelisti che ci onora della sua presenza oggi”.

La parola è passata al consigliere regionale Antonietta La Porta:” Vi prego di seguire con interesse tutto ciò che fa arte, perché l’arte è cultura. Fidatevi dei vostri professori e insegnanti che vogliono inculcarvi la cultura. Fare arte apre al mondo, alla vita. il protocollo d’intesa è un’idea geniale. Continuiamo a collaborare per la città”.

“Porto i saluti della Magnifica Rettrice la Dottoressa Antonella Polimeni e della Coordinatrice del progetto Theatron la Professoressa Annamaria Belardinelli. I ragazzi che si esibiscono per noi sono studenti della Sapienza appartenenti ad ogni facoltà. Sono ben oltre trenta interpreti, sono giovani attori iscritti al nostro Ateneo che accoglie i suoi iscritti provenienti da ogni tipo di corso”. Conclude così il Maestro Adriano Evangelisti sancendo l’inizio del protocollo d’intesa consegnando a Patrizio Maria D’Artista l’attestato di partecipazione proveniente dall’Università La Sapienza.

Chiara Del Signore