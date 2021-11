Una giornata particolare per Bugnara

Cerimonia solenne stamani nel centro peligno per la concessione della cittadinanza onoraria e per l’inaugurazione di una nuova piazza al Milite Ignoto alla presenza del Colonnello Marco Iovinelli, Comandante Militare Esercito Abruzzo e Molise,il Generale Corpo d’Armata medaglia d’oro al Valor Militare e Presidente Nazionale del Gruppo Medaglie d’oro al Valor Militare, rappresentanze militari, Associazioni militari, sindaci di diversi comuni del territorio e sopratutto una folla immensa.In questo modo Bugnara,tra i primi comuni d’Abruzzo, a rispondere all’appello di Anci. Per il sindaco Giuseppe Lo Stracco ” La nostra comunità Bugnarese, da sempre sensibile ai fatti storici e dolorosi che hanno colpito il nostro territorio, anche in questa occasione è stata attenta e partecipe per ricordare i giovani italiani che hanno perso la vinta durante il Conflitto Mondiale dimostrando lealtà, coraggio e onore per la Patria. Insignita nel 1921, la figura del Milite Ignoto, ha restituito ai familiari dei caduti un degno riconoscimento. Celebrare la cittadinanza onoraria significa rendere omaggio al sacrificio di chi ci ha preceduto a testimonianza e memoria delle nuove generazioni”

Bugnara, 7 novembre-Inaugurata questa mattina a Bugnara la nuova piazza dedicata al Milite Ignoto. Il piccolo centro peligno tramite una solenne cerimonia ha inteso unirsi a tutti i comuni italiani per rendere sempre viva la fiamma dell’onore militare, anche a ridosso del centenario della traslazione e della solenne tumulazione del Milite Ignoto nel sacello dell’Altare della Patria (4 novembre).

A presiedere alla commemorazione il Generale di Corpo d’Armata Rosario Aioso, nonché Presidente del gruppo delle medaglie d’oro al valore militare d’Italia; il colonnello Marco Iovinelli comandante CME Abruzzo e Molise; il capitano Toni Di Giosia, comandante della Compagnia di Sulmona, Capitano Assunto Arianna Siracusa, comandante della guardia di finanza di Sulmona; il Vicequestore Aggiunto Dott. Antonio Cercone; il Comandante della stazione dei carabinieri di Introdacqua Pietro Leombruni; il sindaco di Scanno Giovanni Mastrogiovanni; il sindaco di Anversa Gianni Di Cesare; il sindaco di Villalago Fernando Gatta; il Gruppo Alpini sezione Abruzzo e la quinta zona, la sezione di Sulmona dell’Associazione Brigata Maiella; Le Associazioni dei Brigadieri di Sulmona, Granatieri di Sulmona, Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Penitenziaria, Marina Militare, Guardia di Finanza di Sulmona e il Parroco di Bugnara Don Lorenzo.

A prendere la parola il sindaco di Bugnara Giuseppe Lo Stracco che, inizialmente, coglie l’occasione di ringraziare l’architetto Luigi La Civita per aver progettato il Monumento e continua: “Anche Bugnara, raccogliendo l’invito dell’Anci, ha deciso di conferire la cittadinanza onoraria al milite ignoto. La nostra comunità Bugnarese, da sempre sensibile ai fatti storici e dolorosi che hanno colpito il nostro territorio, anche in questa occasione è stata attenta e partecipe per ricordare i giovani italiani che hanno perso la vinta durante il Conflitto Mondiale dimostrando lealtà, coraggio e onore per la Patria. Insignita nel 1921, la figura del Milite Ignoto, ha restituito ai familiari dei caduti un degno riconoscimento. Celebrare la cittadinanza onoraria significa rendere omaggio al sacrificio di chi ci ha preceduto a testimonianza e memoria delle nuove generazioni”.

Un secolo di memorie, di immagini, di ricordi impressi come fotogrammi nella storia di un popolo, quello Italiano, che non permette e non ammette lo sbiadimento di un ricordo sempre vivo nei cuori di ciascuno. Un ricordo, intenso e carico di una luce attuale accecante, tanto luminosa da non poter oscurare il messaggio potente di lealtà che i nostri nonni, fratelli, zii, padri e amici caduti continuano a perpetrare nelle pagine di storia e di vita.

Il colonnello Iovinelli afferma di provare un forte senso di rispetto circa l’iniziativa accolta da molti comuni italiani:” questa è stata una iniziativa che lo Stato Maggiore della Difesa ha voluto inoltrare ai paesi d’Italia per commemorare il centenario della traslazione del feretro del milite ignoto presso l’Altare della Patria. Bugnara, come altri comuni, ha voluto titolare un suo luogo del paese al milite ignoto”.

A seguito dello scoprimento della lapide del monumento prende la parola il Generale di Corpo d’Armata Rosario Aioso che spiega ai presenti le motivazioni della nascita del mito del Milite Ignoto e delle incidenze storiche che hanno portato a tale scelta. “Il mito del Milite Ignoto – afferma – viene scelto ad Aquileia il 28 ottobre 1921 da Bergamas. Il meccanismo di riconoscimento della salma è stato estremamente veloce, a partire dal 29 ottobre, giorno della partenza da Aquileia. Attualmente, si sta mettendo in atto un nuovo senso di identificazione del Milite Ignoto da parte dei comuni italiani, ad oggi ci troviamo a 3500 conferimenti, dato che non conosce precedenti”. Il Generale, in occasione della cerimonia presenta alla cittadinanza un quadro rappresentativo realizzato da un pittore di La Spezia, Federico Anselmi. Il quadro è stato realizzato da una vela dismessa della scuola navale Amerigo Vespucci.

Un’opera che rappresenta a sinistra una scena di combattimento con soldati caduti in guerra, al centro il treno che porta da Aquileia a Roma la salma del Milite Ignoto e a destra i cittadini che si prostrano al passaggio del mezzo come segno di rispetto e deferenza. “Nei nostri giorni – continua – il Milite Ignoto diventa uno dei quattro simboli importanti della Repubblica Italiana: l’inno nazionale, il tricolore, il presidente della Repubblica e il Milite Ignoto. Il Milite Ignoto è vivo, è un simbolo vivente. La medaglia d’oro è stata conferita al suo essere vivo, non alla memoria, e così deve essere. Onore al milite ignoto, viva la Repubblica e viva l’Italia”. Chiosa così il Generale di Corpo D’Armata Rosario Arioso.

Chiara Del Signore

