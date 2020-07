Una finestra sul Cielo il libro di Federico Pini

Sulmona, 18 luglio- Presentato a Sulmona, all’interno dell’Auditorium dell’Annunziata, il libro dell’autore Federico Pini edito dalla casa editrice Intrecci Edizioni, dal titolo Una Finestra sul Cielo. L’evento è stato organizzato dalla testata giornalistica Zac Sette con il patrocinio del Comune di Sulmona. PresentiFederico Pini giornalista Mediaset autore del libro Chiara Buccini giornalista direttore di Zac Sette moderatrice, Monsignor Michele Fusco vescovo della diocesi di Sulmona Valva, Rosa Gargiulo agente letteraria, Manuela Cozzi assessore alla Cultura del Comune di Sulmona, Ada Di Ianni la quale ha aperto e curato le coreografie artistiche compiendo numeri di danza, gli attori Pietro Becattini e Maria Francesca Galasso i quali, hanno letto ed interpretato alcuni passi del libro, per un viaggio interessante, coinvolgente. Federico Pini, giornalista, coniugato con due figli, racconta nel libro il suo percorso nella fede, realtà fondamentale, la quale è da sempre motivo di riflessione, confronti, dibattiti. La fede ed il cammino religioso rappresentano un binomio il quale interessa innumerevoli persone credenti.

Il tema della fede è uno dei pilastri del libro fede che, molte volte, può far avere difficoltà, probabilmente messa anche in dubbio, se solamente si pensa alla fede da aversi nel momento del dolore, il quale molte volte purtroppo genera ferita che mai si rimargineranno. Una storia di vita e di fede quella dell’autore Federico Pini che possono essere d’esempio per chi crede, per coloro che hanno fede. Nel libro vi è anche una nota introduttiva di Cristina Parodi la quale anticipa la testimonianza di Federico Pini. La fede è termine, realtà, argomento molto profondo e particolare. Essa può essere definita l’adesione sia ad un messaggio, sia ad un annuncio, fede che si fonda e trova il suo pilastro nel condividere, accettare una realtà invisibile, alla quale si crede per fede. La fede è molte volte anche intrisa di mistero, oscurità, considerando che è realtà invisibile. Il tema della fede nel corso della storia ha visto il pronunciamento di molti Pontefici; nella religione la fede è credenza piena e fiduciosa che procede da intima convinzione o si fonda sull’autorità altrui. Sua Santità Giovanni Paolo II circa il tema della fede ha detto che “la fede e la ragione sono come le due ali con le quali lo spirito umano s’innalza verso la contemplazione della verità. È Dio ad aver posto nel cuore dell’uomo il desiderio di conoscere la verità e, in definitiva, di conoscere Lui perché, conoscendolo e amandolo, possa giungere anche alla piena verità su se stesso”.

Andrea Pantaleo