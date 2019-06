Una città tra la realtà e speranze

Sulmona, 2 giugno– Passate le recenti divagazioni elettorali ed i primi entusiasmi per la stagione delle Giostre la città si ritrova piu’ sola e con un pugno di .. mosche in mano. Non ci vuole molto a rendersene conto basta muoversi un po’ e guardarsi intorno. Si percepisce un clima fastidioso di litigiosità, di nervosismo,di tensione perenne, di scarsa collaborazione tra la gente e le istituzioni di lamentazioni continue.

Non ci pare di ricordare negli ultimi trent’anni una condizione peggiore per Sulmona ed il territorio sempre piu’ frantuimato ed isolato. E non basta predicare fusioni fra piccoli comuni come periodicamente fanno alcuni bontemponi che confondono gli aspetti economici con quelli amministrativi ma anche politici,culturali,sociali e di programmazione ( tanto in Abruzzo non se ne potrà mai realizzare una perché le strategie sono mutate e si punta alla politica delle macro aree e a quella delle aree funzionali).

La condizione in cui muove la nostra città oggi preoccupa tutti e dovrebbe spingere la politica ad impegnarsi seriamente a fare la sua parte indipendetemente dai ruoli che ciascuno è chiamato a svolgere ,nelle Istituzioni o nei partiti, in maggioranza o in opposizione.

Ed è un obiettivo minimo se vogliamo riaccendere una fiammella di speranza diversamente non c’è alcuna prospettiva di salvarsi. La città è allo sbando almeno da cinque sei anni. Non esiste un’Amministrazione comunale, luogo di riferimento piu’ alto e piu’ vicino alla gente che dovrebbe guidare e rappresentare i bisogni piu’ urgenti di una comunità complessa.

Esiste un coacervo di forze spente spesso senza riferimenti politici precisi nei luoghi delle istituzioni che contano a livello regionale e a livello romano che non hanno un’idea precisa e strategica di Sulmona e di centro Abruzzo.

Il territorio è frantumato perché alcuni mestieranti della politica si sono mossi con un obiettivo unico: rastrellare voti e niente piu’. Intanto in queste ore è tornato a farsi forte la preoccupazione della chiusura del punto nascita. Finora, dopo aver fronteggiato il Commissariamento alla Sanità e attraverso una linea accorta della Regione ,la struttura era stata preservata.In questi anni i governi del passato hanno garantito a Sulmona la realizzazione del nuovo Ospedale il primo antisismico d’Abruzzo che, prima o poi, entrerà in funzione. Sicuramente non sarà abbattuto. Ma da oltre un anno c’è un governo nazionale diverso dal precedente e da oltre cento giorni anche uno regionale.

Quelli che continuano a guardarsi indietro e lamentarsi del passato bene farebbero a difendere e tutelare Sulmona a chiedere risposte precise Ma chi puo’ incalzarli? Prima di tutto il Consiglio comunale e poi i partiti . Ma la città che pure ha espresso esperienze prestigiose in passato oggi è racchiosa nel silenzio e nell’indifferenza. Eppure i problemi non mancano: dalla sanità ai servizi sociali, alla pulizia e igiene pubblica,alla cultura,alle partecipate, ai rapporti con il territorio, alla protezione civile, alla sicurezza delle scuole

Già perché a Sulmona non esiste un’Assemblea Civica ( quella vera che si rispetti ovviamente) né i partiti.Il Pd è lacerato al proprio interno ed è commissariato, i movimenti civici tradizionali “non vedono e non sentono”, Lega e 5 stelle che pure hanno raccimolato voti ed hanno ruoli importanti nel governo del Paese e della Regione non aprono bocca o almeno non esprimono un’idea di città per il futuro. Sulla storia del punto nascite ad esempio da che parte stanno? Come si sono mossi finora al di là delle letterine di circostanza e dell’apparire al fianco di questo o quel personaggio

Per gli smemorati va ricordato che quando D’Alfonso fu inseguito per le scale di Palazzo San Francesco per la stessa vicenda fra i contestaori c’erano anche quelli del Pd. Ed allora che fare? Oggi è la Festa della Repubblica ed il messaggio del Presidente Mattarella è un invito alla riflessione per tutti. Di certo nella nostra città questo clima pesante non potrà portarci da nessuna parte né potrà farci approdare a risultati migliori. Forse è il caso di pensare ad invetarsi qualcosa di nuovo e di diverso magari lavorando per costruire una solidarietà civica per un po’ di mesi. Magari ad un “ Patto per Sulmona” Chissà se non puo’ risultare utile e aiutarci a costruire qualcosa di nuovo e di buono. Chissà. Ma di questo ne riparlermo presto. Buona domenica a tutti

Asterix