Una città in festa per la Cordesca

Sulmona, 2 giugno- E’ in programma per oggi la giornata conclusiva per l’edizione 2018 della Cordesca. Ieri la prima giornata giornata della Cordesca, evento il quale vede essere protagonisti i bambini nei sontuosi abiti storico rinascimentali. Molta l’emozione e partecipazione da parte della cittadinanza, per un evento che appassiona e coinvolge tutti ad ogni età grandi e piccoli.

Il Corteo Storico è partito da Piazza Plebiscito, dinnanzi la Chiesa di Santa Maria della Tomba, per percorrere Corso Ovidio, Viale Roosevelt, e fare il suo ingresso all’interno dello Stadio Comunale Francesco Pallozzi dove vi è stata la prima giornata di sfide. Squilli di chiarine, rulli di tamburi dal ritmo marziale, dame, cavalieri, armigeri, gonfalonieri, falconieri, tutti a rappresentare un meraviglioso mondo millenario il quale, grazie a tali rievocazioni storiche, torna a vivere sia pur per pochi giorni, per poche ore. I bambini correndo con la lizza in mano devono centrare gli anelli posti sul mantenitore. Emozioni peculiari sia durante il Corteo Storico, sia nel corso delle sfide

All’imbrunire il Corteo ha percorso ancora Viale Roosevelt, Corso Ovidio, con i Sestieri e i Borghi i quali hanno fatto rientro nelle loro rispettive sedi storiche. La Cordesca è la rievocazione storica dei bambini i quali rappresentano il prezioso, fondamentale futuro,

Sulmona in tali rievocazioni vive momenti davvero palpitanti, legati al suo glorioso passato, quando la città vantava una posizione di prestigio in tutto il Regno nel quale era insita. Sulmona patria del Sommo, immortale Poeta Latino Publius Ovidius Naso, sino al 1643 ha potuto fregiarsi anche della Giostra Cavalleresca la quale vedeva giungere in città Nobili da ogni località del Regno con il sogno di vincere il prestigioso torneo equestre. Dopo un lungo sonno, durato oltre tre secoli, la Giostra Sulmonese è tornata in auge ad un risveglio affascinante elargendo ancora emozioni le quali si collegano al passato.

La classifica provvisoria

E’ Borgo S.Panfilo a guidare la classifica della XVI Cordesca, a conclusione della prima giornata di gare. Nelle quattordici sfide della prima giornata il Borgo S.Panfilo ha ottenuto tre vittorie, 10 botte, 12 punti e il tempo complessivo di 47 secondi e 95 centesimi. Al secondo posto si è piazzato il Sestiere di Porta Filiamabili. Anche questo sestiere ha vinto tre gare, con 9 botte, 13 punti e il tempo di 48.40. Terzo posto per Borgo Pacentrano, che ha riportato due vittorie, 11 botte, 14 punti, con il tempo di 49.82. Il Sestiere di Porta Manaresca è arrivato quarto con due gare vinte 10 botte, 14 punti, con il tempo di 47.32. Il Borgo di S.Maria della Tomba è quinto, con due vittorie, 9 botte, 12 punti e il tempo di 52.09. Una sola vittoria hanno conseguito il Sestiere di Porta Japasseri, al sesto posto e il Sestiere di Porta Bonomini al settimo. Japasseri ha ottenuto 9 botte, 10 punti e il tempo di 49.19. Bonomini 8 botte, 9 punti e il tempo di 46.67

Andrea Pantaleo