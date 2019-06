Una città con le ruote… sgonfie

Cresce il dissenso marcato in città nei confronti dell’Amministrazione comunale di Palazzo San Francesco che appare ormai impotente, nonostante la geniale ( si fa per dire) invenzione della “ giunta di salute pubblica”. Lo si è capito anche in occasione dell’ultima seduta dell’Assemblea civica dove tra assenze,silenzi e fughe precipitose per abbandonare l’Aula si è visto che non ci sono piu’ i margini per “ tirare a campare”. Sulmona ha bisogno di ben altro: idee,progetti, forza politica capace di contare e di affrontare le emergenze che la città presenta.Perfino sulla vicenda Snam la Regione è risultata assente tra l’indifferenza e la complicità della politica locale. Insomma la città ha bisogno di un’Amministrazione comunale, forte, rappresentativa e competente. Oggi arriva un nuovo affondo del Pd locale, molto attivo negli ultimi mesi, sulla mancata riorganizzazione della macchina amministrativa fondamentale per garantire efficienza e rimettere in moto anche l’economia locale a cominciare dal comparto dell’ediliza. Invece…

Sulmona, 27 giugno– In questa fase politico-amministrativa di estrema confusione in cui si confondono ruoli e competenze, con un Assessore ai Lavori Pubblici testardamente impegnato a difendere l’idea dei cavalli “tosa erba” al Parco Daolio contro ogni evidenza, e un altro, l’Assessore all’Urbanistica fin qui non pervenuto, siamo convinti che l’interesse della città sia ben altro.

Che la crisi dell’edilizia sia da tempo conclamata – spiega il Pd locale- è di chiara evidenza, basta aggirarsi in città o nell’hinterland sulmonese per constatare l’assenza quasi totale di cantieri edili. Le cause, sicuramente riconducibili ad un contesto economico sfavorevole, nel caso specifico subiscono un’ accentuazione dovuta al cattivo funzionamento degli Uffici comunali preposti dove si riscontra una mancanza di programmazione e di indirizzo generale che solo la politica può imprimere e dirigenti consapevoli attuare.La scelta effettuata circa dieci anni fa di separare i due Uffici dei LL.PP. e Urbanistica in due tronconi disconnessi, con a capo due diversi dirigenti, si è rivelata non solo sbagliata ma oltremodo dannosa sotto diversi punti di vista. In particolare:

-piani complessi resi irrealizzabili ed insostenibili da regolamenti capestro;

-imprenditori costretti a ricorrere ai tribunali amministrativi ed attendere dieci anni per vedersi autorizzare opere per le quali occorrevano solo due mesi;

-interpretazioni soggettive da parte dell’Ufficio di norme regionali che hanno impedito ed impediscono la realizzazione di opere normalmente consentite nei comuni limitrofi;

-tempi biblici per il rilascio di autorizzazioni.

E molto altro si potrebbe aggiungere. La realtà è che le continue diatribe tra i dirigenti dei due settori e le frequenti assenze dovute a cause diverse, con rimpallo di competenze e responsabilità sono stati in questi ultimi dieci anni la causa principale del disastro a cui assistiamo e del clima di guerra guerreggiata che si respira all’interno degli uffici.

Della riorganizzazione degli Uffici Comunali, annunciata come al solito in pompa magna e finora limitatasi ad una proposta di istituzione di nuove figure dirigenziali (APO) – di cui peraltro non se ne ha più notizia -, non sembra vi sia in questa compagine amministrativa la più pallida idea. Piuttosto che dedicarsi all’ennesima stucchevole polemica sulle sue competenze in materia di agricoltura (da lui stesso vantate) e, aggiungeremmo, di cavalli al pascolo, il vulcanico Assessore Tirimacco insieme all’Assessore all’Urbanistica – ci perdoni se proprio non ne ricordiamo il nome, visto il suo assordante silenzio – si dedichino al tema segnalato, cercando possibili soluzioni a cotanto disastro.

La verità è che ci vorrebbe un’Amministrazione competente, coesa e con una programmazione credibile per avviare a soluzione questi ed altri problemi che hanno distrutto il tessuto economico-sociale di questa città. Chi ne è a capo, si fa per dire, assuma una buona volta la decisione più utile per il bene di questa comunità ed abbandoni quella poltrona cui sembra incollata ad ogni costo”. (h. 19,00)