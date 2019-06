“ Una chiesa aperta”, la missione di Mons Fusco nella Diocesi

Sulmona 6 giugno-Nel periodo immediatamente successivo alla sua nomina, Monsignor Michele Fusco, Vescovo della diocesi di Sulmona-Valva, si è impegnato per conoscere a fondo il territorio e le sue criticità, incontrando i fedeli, specialmente i giovani, e ascoltando le loro istanze. Si è reso conto che le loro più grandi preoccupazioni sono legate alla difficile situazione economico-occupazionale, che lascia poche speranze per il futuro.

Così, nello scorso mese di maggio, Il Vescovo ha siglato due importanti accordi. Con la Regione Abruzzo, in rappresentanza della Ceam, Conferenza Episcopale abruzzese e molisana, ha sottoscritto il Protocollo d’Intesa per il turismo, affinché le enormi ricchezze artistico-religiose della Diocesi diventino un richiamo per i turisti e producano nuovi posti di lavoro.

Con il Consorzio Terra Viva ha sottoscritto un Patto di Collaborazione, al fine di valorizzare i prodotti tipici del territorio e di combattere la disoccupazione, indirizzando i giovani verso la riscoperta di attività lavorative, come la coltivazione dei terreni e l’allevamento di bestiame.

Di recente il Vescovo ha nominato Ennio Bellucci, giornalista , Direttore della Pastorale Mistica del Turismo ed insieme ieri hanno presentato agli organi di stampa due importanti iniziative che danno l’avvio ad un programma teso alla valorizzazione dei beni culturali e alla incentivazione del turismo.

Domenica 9 giugno alle ore 21 verrà rappresentato un recital poetico-religioso, “Preghiera a Maria”, per la regia di Davide Cavuti, che ne ha curato anche le musiche originali. Si tratta di un inno alla “madre” che si ispira a citazioni di personalità illustri, Dante, D’Annunzio, Madre Teresa di Calcutta….e ha come protagonisti Vanessa Gravina e Edoardo Siravo, due dei più apprezzati interpreti del panorama contemporaneo. Teatro della rappresentazione sarà la chiesa della SS. Annunziata, una scelta che si rivela quanto mai appropriata.

Sabato 22 giugno sarà poi la “Notte delle Chiese Aperte”. A partire dalle ore 21 si potrà visitare alcune delle chiese più belle di Sulmona. In ognuna di esse gruppi di giovani volontari accompagneranno gli ospiti e mostreranno loro particolari insoliti e nascosti, tesori ispirati dalla Fede, che spesso sfuggono a uno sguardo poco attento. L’itinerario partirà dalla cattedrale di San Panfilo e, rispettando una sorta di cronoprogramma, sarà possibile assistere a concerti musicali allestiti per i visitatori in ogni santuario. Nella chiesa della Trinità sarà invece allestita una mostra a cura dell’Anffas di Sulmona, perché è importante ricordare, e soprattutto aiutare, chi vive una quotidianità difficile. (h. 15,00)

Francesca De Luca