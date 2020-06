Una Chiesa-anticristo

Sulmona,13 giugno-In questi giorni all’emergenza Covid si combina un’altra emergenza strettamente politico-religiosa: la lettera del vescovo Carlo Maria Viganò al presidente Trump, che gli risponde con un tweet, in questi termini: «Così onorato dalla lettera incredibile dell’arcivescovo Viganò per me. Spero che ognuno, religioso o no, la legga!».

Viganò è il nunzio apostolico a New-York che già da qualche anno ha chiesto le dimissioni di papa Francesco, accusandolo di stare dalla parte dell’Anticristo.

Sembra che l’emergenza Covid abbia scatenato reazioni in tutta la Chiesa, come risulta dalle recenti posizioni della CEI, la Conferenza Episcopale Italiana. La Chiesa è una istituzione umana e come tale sottoposta alle ventate buone o cattive della società. Una istituzione che un prete-psicanalista, Ivan Illich, autore di numerose opere come “Descolarizzare la società”, “Nemesi medica”, identificava con la grande industria americana “General Motor”.

L’azione pastorale di papa Francesco, in linea con lo spirito francescano, tenta di riportare il messaggio cristiano alla sua genuinità: “Non chiunque mi dice: Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli” (Mt.7.21)

Oggi, 13 giugno, festa di Sant’Antonio di Padova, sono da ricordare e riflettere le parole di fuoco contro i signorotti e i vescovi-conti del suo tempo. Eccone alcuni stralci:

“Il vescovo del nostro tempo è come Balaam, seduto sopra l’asina, che vedeva l’angelo che Balaam non poteva vedere. Balaam significa colui che calpesta la fraternità, turba la gente e divora il popolo. Questo è il tronco inutile, il vescovo infatuato che con il suo malesempio getta la fraternità dei fedeli nel peccato e quindi nell’inferno; con la sua insensatezza, perché è ignorante, turba la gente; con la sua avarizia, divora il popolo…”

“Vendono fantasmi, perché predicano per denaro… Sono cani senza alcuna vergogna, perché la loro fronte si è mutata in fronte di prostituzione…. Sono insaziabili e dicono continuamente: Porta, porta e niente basta. Essi sono pastori che pascono se stessi… Tutti hanno proceduto per il proprio cammino, tenebroso e sdrucciolevole, dal primo all’ultimo, dal signore-porco fino al porcello

(“a summo usque ad novissimum, a domino porco usque ad porcellum”).

