“ Un treno da non perdere” Il futuro dell’Abruzzo riparte proprio da Sulmona 

Cresce l’attesa attorno al convegno in programma a Sulmona per il prossimo venerdì 27 settembre organizzato dall’Associazione Ars per avviare una riflessione sul ruolo della ferrovia Pescara-Sulmona-Roma considerata una delle infrastrutture piu’ importanti dell’Italia centrale soprattutto per i riflessi che potrà assicurare nelle diverse direzioni. Un’occasione straordinaria per la città e per l’intera regione che vedrà la partecipazione di illustri ospiti come Giuseppe De Rita (Presidente Fondazione Censis),Maurizio Gentile Amministratore delegato e Dg di Rete Ferroviaria Italiana, Luigi Giampaolini Presidente Istituto Grandi Infrastrutture e dal Governatore della Regione Marco Marsilio. I lavori saranno coordinati da Franco Iezzi

Sulmona, 25 settembre– Nel dibattito asfittico e litigioso che si trascina da mesi in Abruzzo sui temi della programmazione e lo sviluppo regionale si inserisce un’iniziativa che parte da Sulmona ed è destinata, sicuramente, ad alimentare una riflessione ampia e speriamo anche un confronto intenso. Si tratta di un convegno dal titolo accattivante, a tratti provocatorio “ Un treno da non perdere” che pone al centro dell’attenzione le prospettive di sviluppo sulla nuova linea ferroviaria ad alta velocità Pescara-Roma.

Il Convegno che vedrà la partecipazione di Giuseppe De Rita (Presidente Fondazione Censis),Maurizio Gentile Amministratore delegato e Dg di Rete Ferroviaria Italiana, Luigi Giampaolini Presidente Istituto Grandi Infrastrutture e dal Governatore della Regione Marco Marsilio mentre i lavori saranno coordinati da Franco Iezzi Presidente dell’Associazione Ars di Sulmona L’attuale linea Pescara-Roma, lunga ben 240 Km è una realizzazione certamente datata e dalla vocazione prevalentemente locale, come dimostra la particolare tortuosità del tracciato. Per avviare il nuovo ciclo dello sviluppo abruzzese è pertanto ineludibile colmare un simile deficit infrastrutturale realizzando un collegamento ferroviario moderno e veloce.

Quindi un passaggio quasi obbligato che potrebbe aprire scenari nuovi per l’Abruzzo soprattutto nei rapporti con la regione Lazio e con Roma piu’ direttamente In futuro la relazione Lazio-Abruzzo è destinata sicuramente ad accentuarsi, per l’incremento dei flussi turistici tradizionali, per la voga crescente da un lato dell’agriturismo, e dall’altro del cibo biologico, che sulle montagne abruzzesi trova alcune nicchie particolarmente caratteristiche.

L’Abruzzo si trova quindi a dover ridefinire un nuovo ciclo di sviluppo cercando nuove vocazioni e il collegamento a nuovi assi di sviluppo strategici. Opportuna appare dunque l’idea di un ancoraggio al Centro attraverso la valorizzazione del rapporto preferenziale Lazio-Abruzzo come appendice della “macro-regione centrale” gravitante sulla capitale. il collegamento dell’economia laziale e delle attività terziarie che gravitano sulla capitale al corridoio adriatico, attraverso la valorizzazione dell’asse centrale che pone l’Abruzzo come snodo strategico di raccordo tra asse adriatico e asse tirrenico;

Il destino di sviluppo di queste aree si collegherebbe al rafforzamento dell’asse est-ovest valorizzando una risorsa fondamentale di cui la regione Abruzzo è depositaria: il fatto di costituire un territorio nevralgico di sviluppo “orizzontale” e, più in particolare, di essere il retroterra di sbocco “naturale” sull’Adriatico della vasta area romanocentrica.

Ecco perché l’occasione del Convegno di Sulmona di venerdì pone la politica regionale di fronte a nuove sfide che non possono essere sottovalutate e,magari, rinviate.Sulmona torna quindi al centro di un discorso strategico della politica di programmazione abruzzese che richi9ede grande convinzione ma anche coesione territoriale perché questo potrebbe essere davvero l’ultimo, o uno degli ultimi, treni per lo sviluppo che passa da queste parti. E.. scusate se è poco (h.9,00)