Un territorio  in zona retrocessione

Non si tratta di una metafora calcistica.La condizione socio-economica sulle nuove povertà ha riacceso i riflettori sullo stato generale della regione e sopratutto del Centro Abruzzo.Ai problemi di carattere strutturale si aggiungono le carenze di politiche mirate per fronteggiare il fenomeno.Basti pensare che a Sulmona continua a scendere la popolazione,le imprese fuggono e l’occupazione diminuisce piu’ che altrove D’altra parte l’incapacità della politica a livello locale e nazionale non incoraggia a sperare in meglio. Come uscirne? Secondo il prof.Aldo Ronci la sola strada percorribile ,al momento, resta quelle delle “Aree Urbane funzionali”

Sulmona, 29 giugno- Proprio ieri anche su questo giornrale abbiamo analizzato lo studio della CGIL sullo stato di povertà delle famiglie in Abruzzo.Abbiamo intervistato subito dopo il Prof. Aldo Ronci, che nei prossimi giorni pubblicherà un suo nuovo studio sull’andamento demografico ed economico della Valle Peligna.

Prof. Ronci , sappiamo delle sue analisi su Sulmona e la Valle Peligna sotto l’aspetto economico e demografico. Può illustrarci a grandi linee i risultati delle sue ricerche?

Il Territorio Peligno è il territorio montano abruzzese che si spopola più degli altri. Dal 2014 al 2016 ne ha subito un decremento di ben 1.380 unità e in valori percentuali annota una flessione del 2,63% pari a 8-9 volte quella italiana che è stata dello 0,32%.

Nello stesso periodo la popolazione di Sulmona ha registrato una flessione di 515 residenti che in valori percentuali è del 2,06% contro lo 0,32% del valore medio nazionale e corrisponde a una decrescita pari 600 volte quella italiana. Dal 2014 e il 2016 il territorio Peligno ha perso 104 imprese che, in termini percentuali decrescono del 2,67% pari a tre volte e mezzo il dato nazionale (-0,77%).

A Sulmona le imprese subiscono un decremento di 57 unità e in valori percentuali registrano una diminuzione del 3,05% valore pari al quadruplo di quello italiano che ha segnato lo 0,77%.

Cosa può dirci del tasso di occupazione e disoccupazione in questi anni?

Il Territorio Peligno, secondo le stime fatte dall’Istat sui Sistemi locali del lavoro (SSL), per l’anno 2016 presenta:

un tasso di occupazione del 37,9% (43,7% italiano) che è il risultato peggiore tra i Sistemi locali del lavoro dell’Abruzzo;

un tasso di disoccupazione del 14,5% (11,7% italiano) che lo colloca al penultimo posto della graduatoria dei Sistemi locali del lavoro Abruzzesi.

Semplicemente passeggiando per le strade di Sulmona è del tutto evidente che vi è una crisi anche di natura economica. I negozi sono spesso vuoti e i commercianti chiedono un intervento all’amministrazione! Come a suo avviso è possibile invertire questo trend negativo?

Come appena detto prima solo la Città di Sulmona dal 2014 al 2016 ha perso 515 abitanti e 57 imprese di cui 56 nel solo nel commercio, dati che mostrano con grande evidenza la grave situazione in cui versa il Territorio Peligno. Per quanto riguarda il commercio gli stessi esercenti chiedono a gran voce i seguenti interventi:

messa in sicurezza degli immobili danneggiati dal terremoto

accelerazione di tematiche legate al progetto Casa Italia,

rivisitazione della mobilità su gomma nel centro storico,

qualificazione turistica della città e del comprensorio attraverso eventi di rilievo e strutture pubbliche finalmente adeguate.

un centro storico più vivibile, attraente, con servizi, uffici e parcheggi.

Più in generale il Territorio Peligno è il più svantaggiato della Regione e uno dei più svantaggiati d’Italia per conformazione orografica, per dinamica demografica, per disagio economico e sociale e, nel contesto regionale, è diventato sempre più marginale ed escluso dagli interventi tendenti a migliorare la qualità della vita e lo sviluppo economico.

Che fare allora prof Ronci ? Come tentare di invertire questa tendenza ?

Detto questo, per bloccare ed invertire il trend negativo, il Territorio Peligno ha come unica via d’uscita quella di essere reinserito nel quadro degli interventi della programmazione regionale ed essere considerato come una delle aree indispensabili per il miglioramento e lo sviluppo della Regione Abruzzo e ciò potrà avvenire solo se Sulmona con il suo circondario sarà considerata da essa Regione come una delle sette “Area Urbana Funzionale” (Pescara-Chieti, Teramo, L’Aquila, Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto) così come proposto dal Dipartimento di Architettura dell’Università “G. D’Annunzio” coordinato dal Prof. Roberto Mascarucci.

Il reinserimento del Territorio Peligno nel contesto della programmazione regionale comporterà:

da un lato un incremento di risorse destinate ai servizi essenziali (sanità, istruzione e trasporti) che potranno migliorare la qualità della vita ed evitare il progressivo e ulteriore spopolamento e la crescente emarginazione conseguenti alle incerte e insoddisfacenti prospettive di vita degli individui che risiedono o vorranno venire a risiedere in questo territorio;

dall’altro l’assegnazione di risorse che potranno servire per la tutela del territorio e delle comunità locali e per la valorizzazione delle risorse naturali, culturali e turistiche, misure necessarie per innescare lo sviluppo. (h.9,00)

Manuela Susi