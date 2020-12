Un regalo per la cultura sulmonese sotto l’albero di Natale

– Dopo le anticipazioni che erano rimbalzate in città in questi giorni da parte del Sen.Riccardo Nencini arriva questa sera la conferma questa sera da parte del sindaco di Sulmona Anna Maria Casini che conferma che il provvedimento per la proroga ancora per un anno della legge sul Bimillenario Ovidiano è contenuto nel Decreto Milleproroghe. Un bel segnale per ora anche se occorre attendere l’approvazione finale- Sulmona, 24 dicembre- “ E’ notizia di poco fa che il Decreto Milleproroghe prevede il differimento di un ulteriore anno della Legge sul Bimillenario Ovidiano.Speriamo che questa sia la volta buona e che finalmente si riesca a concludere per il 2021 l’assegnazione dei fondi di una Legge obiettivamente contorta attraverso il rapido avvio dei lavori del Comitato tecnico e scientifico e la selezione dei progetti già presentati al Mibact nell’estate 2019 su cui il Comune di Sulmona sta lavorando da anni. Lo ha annunciato in serata il sindaco della città Anna Maria Casini E’ notizia di poco fa che ilprevede il differimento di un ulteriore anno della Legge sul Bimillenario Ovidiano.Speriamo che questa sia la volta buona e che finalmente si riesca a concludere per il 2021 l’assegnazione dei fondi di una Legge obiettivamente contorta attraverso

“C’è stato un interessamento corale da parte di più parti politiche- ha spiegato il sindaco Casini- che ringrazio per essersi adoperate in questi mesi ed in particolare la senatrice Di Girolamo , il Presidente della Commissione Cultura del senato Riccardo Nencini e il sen. Luciano D’Alfonso con i quali ho avuto contatti continui e diretti in questo periodo perché venisse assicurato questo risultato.