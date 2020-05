Un primo maggio in.. musica

Sulmona, 1 maggio– Anche quest’anno L’Aquila propone gli aventi del 1° maggio proiettando musica e intrattenimento in diretta streaming. L’appuntamento degli ultimi anni targato “LoMaggio Fest” volto a sensibilizzare la comunità abruzzese alla promozione culturale, sociale e ai diritti dei lavoratori, cambia luogo d’incontro a causa del lockdown e, al posto dell’auditorium Renzo Piano e del Parco del Castello, ci si incontrerà sulle pagine di Facebook di Factory Sound (scuola di musica e studio di registrazione) che negli ultimi mesi ha

Quest’ultima, in collaborazione con Tsa, Paq Center, la discoteca Guernica Club e con i titoli discografici Onda Dischi e Alti Records, ha promosso un vero e proprio concerto virtuale con la straordinaria partecipazione di più di 40 artisti di tutta la regione allo scopo di sostenere la musica nella giornata di un 1° maggio eccezionalmente fuori dal normale. Anche i locali Irish Cafè, Monthy’s, Bar del Corso de L’aquila avranno un ruolo decisivo mettendo a disposizione la propria pagina social per la trasmissione del concerto che emetterà le prime note a partire dalle ore 14.00.

Alla conduzione si avranno Marco Rotilio, Ivan Aquilio, Roberto Biondi e Alessio Di Francesco.

Alle ore 18.00 si potrà assistere alla straordinaria partecipazione di artisti del calibro di Simone Cristicchi, Simona Molinari, Filippo Graziani, la vocal coach di Amici Annalisa Andreoli, Francesco Di Cicco, Simone Cocciglia, Antonio Sorrentino e tanti altri artisti di nota fama alcuni dei quali lanciati da Onda Dischi e Alti Records.

La serata sarà conclusa intorno alle 20.00 dal Dj Sergio Mauri promosso dallo staff del Guernica.

Il primo maggio aquilano non termina qui: sulla pagina Facebook di “Music Aq magazine, punto di riferimento” con “Worldwide open music” si esalta un videoparty dalle 17.00 con una serie di videomusicali i cui protagonisti saranno artisti locali e non tra i quali ricordiamo Toni Fidanza, Corrado Sinistoro, Diego Del Vecchio, Michele Babbo, Luigi Candelori, N’Emy e Pierluigi Tomassetti.

Il talento abruzzese sfonda anche sull’iniziativa del magazine The Walk Of Fame che vedrà come protagonisti di chiusura del concerto l’attore marsicano Alessandro Martorelli e gli aquilani Dabadub, Federico Vittorini e il giornalista Fabio Iuliano per una giornata all’insegna delle qualità locali.(h.8,00)

Chiara Del Signore