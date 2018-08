Un Oscar per il miglior trucco permanente al sulmonese Ennio Orsini

Sulmona, 23 agosto– Il sulmonese Ennio Orsini, professionista nella ricostruzione di sopracciglia e in generale esperto di trucco semi- permanente ha ricevuto il Pmu International, il più alto riconoscimento nel settore della dermopigmentazione lunedì sera a Curtiba nella regione di Paranà in Brasile. Ennio ha ricevuto il premio “per aver contribuito in modo considerevole alla crescita e allo sviluppo della dermopigmentazione in genere, ma soprattutto in Brasile”.

Quella del trucco permanente o dermopigmentazione è una disciplina in forte crescita in tutto il mondo, utilizzata non solo a fini estetici, ma anche paramedici per curare alcune malattie e o difetti del derma. Tant’è che Orsini è stato riconosciuto come il migliore nel campo specifico della ricostruzione, tramite trucco permanente, delle sopracciglia nell’uomo.

Insieme a lui è stato premiato un altro abruzzese di Casoli, Tony Belfatto e la collega russa Anna Savina. Ennio Orsini è riuscito a diventare uno dei maggiori esperti in questo campo, con costanza passione e dedizione e ad oggi tiene i suoi Masterclass in tutto il mondo per formare tanti appassionati di trucco permanente con il suo metodo. Ha creato il suo franchising “Dermamente”.

Previsti nuovi congressi e Masterclass nelle città di Medellin (Colombia), Rotterdam (Olanda) e Las Vegas (Usa) dove il maestro interverrà in qualità di innovatore e massimo esperto del settore. Non resta che prendere un biglietto aereo o tenere d’occhio le prossime Masterclass a Sulmona. (h. 14,30)