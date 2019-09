Un Orso bruno marsicano avvistato a Case Pente di Sulmona

WWF e Legambiente: «Centrale SNAM incompatibile con quel territorio» Pregi ambientali e rischio sismico non possono essere ignorati

Un Orso bruno marsicano a, sito sciaguratamente scelto, benché in zona sismica 1 (massimo rischio della scala), per la realizzazione della Centrale di compressione del gasdotto Snam. Segnalazione verificata e validata dagli addetti ai lavori e confermata da una comunicazione arrivata al Focal point della Rete di monitoraggio dell’Orso bruno marsicano dai Carabinieri forestali.L’osservazione non fa che confermare quanto da tempo le Associazioni ambientaliste e le Amministrazioni comunali affermano rispetto alle evidenti criticità del progetto Snam e ribadisce l’assurdità della realizzazione di tale opera in un’area di indubbio pregio naturalistico. Non a caso nel ricorso, redatto dall’avv. Francesco Paolo Febbo, presentato daper l’annullamento della Deliberazione del Consiglio dei Ministri per l’autorizzazione alla costruzione della Centrale Snam, viene testualmente riportato “… va altresì osservato come alcuni studi rilevino anche che nella fase di cantiere, e in alcuni casi (centrale di compressione) anche in modo permanente, l’opera in oggetto comporterebbe una frammentazione ambientale con non trascurabili conseguenze sulla mobilità faunistica in un’area, la Valle Peligna, di grande rilievo per le connessioni tra il Parco Nazionale della Majella, il Parco regionale Sirente-Velino e il Parco del Gran Sasso e Monti della Laga, con particolare rischio per specie prioritarie, a cominciare dall’orso marsicano, a grave rischio di estinzione… ”