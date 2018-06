Un morto e tre feriti gravi in un incidente a Tocco da Casauria

Sulmona, 12 giugno– Un morto e tre feriti gravi sono il bilancio di un tragico incidente stradale avvenuto nel corso della notte a Tocco da Casauria . Da una prima ricostruzione sembra che una vettura, un’Alfa Romeo Giulietta, condotta da un 23enne per cause non ancora chiare è finita fuori strada schiantandosi contro un muretto che si trovava ai margini della carreggiata.

Nell’urto una ragazza di 26 anni,C.P, di Tocco da Casauria che viaggiava nel sedile posteriore nonostante i soccorsi tempestivi è morta poco dopo per le gravi ferite riportate. Il conducente del mezzo e altri due giovani, di 23 e 26 anni, sono stati ricoverati in gravi condizioni presso l’Ospedale di Pescara. (h. 15,30)