Un laboratorio sulla pizza per gli studenti ospiti a Castel Di Sangro

Roccaraso, 4 maggio– Un mini-laboratorio di arte bianca nei locali dell’Istituto alberghiero “De Panfilis” di Roccaraso: questo uno degli appuntamenti odierni per gli studenti di Islanda e Lanzarote ospiti, questa settimana dell’Istituto “Patini-Liberatore” di Castel di Sangro nell’ambito del progetto Erasmus+. Nella giornata dedicata alle attività di “simulimpresa” si sono cimentati anche con uno dei piatti italiani simbolo nel mondo: la pizza. A guidarli alla scoperta di questa preparazione, il docente di enogastronomia del “De Panfilis”, Giuliano Villani, e l’assistente di laboratorio Edea Le Donne. Una ventina gli studenti stranieri che, questa mattina, insieme ai colleghi di Castle di Sangro, sono stati accolti nell’alberghiero di Roccaraso per una lezione alternativa e tipica sulla cultura enogastronomica “made in Italy”. Hanno potuto assistere alla preparazione dell’impasto, mettersi alla prova e quindi assaggiare il cibo italiano forse più amato al mondo. «Sono stato ben felice di poter collaborare con la Dirigente scolastica del “Patini-Liberatore”, Cinzia D’Altorio» ha affermato il preside dell’Ipsseoa “De Panfilis”, Pino De Stavola, «e di accogliere la sua richiesta di organizzare un mini-laboratorio sulla pizza per gli studenti stranieri, coinvolti nel progetto Erasmus+. È prezioso condividere esperienze, competenze e possibilità, non solo all’interno di un territorio, ma anche guardando oltre, verso orizzonti internazionali, motivo di arricchimento per tutti gli studenti» (h. 18,30).