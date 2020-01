Un carabiniere  si toglie la vita in ufficio a Pescara

Pescara, 11 gennaio– Tragedia stamani poco dopo del 9 nella sede del comando del Noe (Unita’ Tutela Forestale Ambientale e Agroalimentare), in via Venezia, a Pescara dove un carabiniere di 45 anni si e’ tolto la vita sparandosi alla testa con una pistola. Stando ad una prima ricostruzione, il militare si e’ chiuso in bagno e si e’ ucciso. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma non c’e’ stato nulla da fare. Ora la polizia sta effettuando i rilievi e gli accertamenti del caso mentre non si coscono le ragioni del gesto