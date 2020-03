Un albero per ogni iscritto, al via la campagna di IV

Sulmona, 2 marzo-Arriva anche nella provincia dell’Aquila il progetto di Italia Viva “un albero per ogni iscritto”, ad annunciarlo i due coordinatori provinciali del partito Maria Ciampaglione e Paolo Romano. Nelle prossime settimane verranno piantati alberi in diverse località della provincia nel rispetto della promessa fatta all’atto di presentazione del nuovo partito a favore dell’ambiente e per dare un segnale concreto di impegno sul territorio. A dare il via sarà la città di Sulmona e poi, a seguire, verranno organizzate altre iniziative su tutto il territorio. L’organizzazione di questi eventi viene curata dai coordinatori dei comitati presenti nelle città interessate.

I due coordinatori provinciali affermano: “Ci piace pensare ad Italia Viva come ad una start up della politica, ad un partito dove al centro ci sono donne e uomini e la gestione, tra loro, è totalmente paritaria. Iniziamo da questa attività degli alberi sperando di piantarne molti altri e con la consapevolezza che il cammino sarà lungo. In cantiere abbiamo altre nuove iniziative e partiremo da subito, insieme al Coordinatore Regionale Camillo D’Alessandro, con la presentazione su tutti i territori del “Piano Italia Shock” un piano che ha come obiettivo lo sblocco di 120 miliardi da effettuare in 3 anni per rilanciare l’economia di tutto il Paese e del “Family Act” che non è solo un piano di azioni per le famiglie ma un vero e proprio investimento sull’ “umanità”.”