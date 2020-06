Sulmona, 17 giugno– “L’UDC è pronta e sta preparando le liste da presentare alle prossime Elezioni Regionali: in tutte le regioni correremo con gli alleati del centrodestra. Il nostro posizionamento non subirà alcun cambiamento: a livello nazionale, così come nelle competizioni nelle Regioni, siamo e resteremo convintamente nella stessa metà campo”. Lo afferma in una nota l’Ufficio stampa nazionale UDC (h.18,00)