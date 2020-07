(ultima ora) Tre speleologi bloccati in grotta nel pescarese

.

Sulmona, 4 luglio– Questo pomeriggio Questo pomeriggio è stato dato l’allarme per tre speleologi rimasti bloccati in grotta nel territorio di Roccamorice (PE).La cavità, in fase esplorativa, presenta parti strette ed allagate.I tre sono rimasti bloccati oltre un sifone (passaggio allagato) che si è riempito a circa 70 MT dall’ingresso. Attivate le Commissioni CNSAS Speleosubacquea e Disostruzione per facilitare il passaggio delle zone allagate. Al lavoro la XV Zona Speleo del CNSAS coadiuvata dalla controparte Alpina. Allertati i mezzi del 118. Presenti sul posto, di supporto, i VVFF. ( h.19,00) ( segue)