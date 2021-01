Sulmona: Covid, disposta la chiusura della scuola primaria “Lombardo Radice” da domani

Sulmona, 24 gennaio– Sarà sospesa, con ordinanza sindacale n4 firmata oggi dal sindaco di Sulmona Anna Maria Casini l’attività didattica della scuola primaria “Lombardo Radice”, limitatamente al plesso di via Mons.Marcante (ex Cescot) . Il provvedimento riguarda i giorni negiorni 25, 26 e 27 gennaio, per consentire la sanificazione delle aule e favorire la stabilizzazione del quadro epidemiologico a cura della Asl1. – Sarà sospesa, con ordinanza sindacale n4 firmata oggi dal sindaco di Sulmona Anna Maria Casini l’attività didattica della scuola primaria “Lombardo Radice”, limitatamente al plesso di via Mons.Marcante (ex Cescot) . Il provvedimento riguarda i giorni negiorniper consentire la sanificazione delle aule e favorire la stabilizzazione del quadro epidemiologico a cura della Asl1.

La misura si è resa necessaria in seguito alla comunicazione ricevuta nel pomeriggio dalla scuola, con cui si rappresenta la necessità di procedere ad una sanificazione straordinaria dell’intero edificio, visto che nella maggior parte delle classi sono state disposte quarantene e sono in corso accertamenti di altri casi. Seguiremo l’evoluzione dei casi e delle determinazioni della Asl1 in relazione alla situazione in corso. Così il sindaco della città Anna Maria Casini in una nota diffusa in serata (h. 20,00)