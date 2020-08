( ultima ora) Rientro a scuola. Gualtieri: “Firmato il decreto per l’assunzione di 80 mila docenti”

Sulmona, 28 agosto– Il ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, informa su Twitter: “Firmato il decreto finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di 80 mila docenti. Una buona notizia per gli insegnanti precari e per gli studenti che avranno così garantita la continuità didattica. L’istruzione e la ripartenza della scuola – conclude – sono priorità per questo governo”. Sempre su Twitter, il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha rilanciato il tweet di Hans Kluge, direttore regionale di Oms Europa, precisando che “Aprire le scuole in sicurezza è una sfida di tutti i Paesi”. “Se apriamo le economie, dobbiamo aprire le scuole. L’Oms Europa e Roberto Speranza – informa Kluge – copresiedono il 31 agosto l’incontro in videoconferenza con tutti i 53 gli Stati membri per sviluppare un quadro di riferimento per scuole sicure durante il Covid e, allo stesso tempo, per proteggere le comunità”. Anche il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha espresso a mezzo social la propria soddisfazione per “l’accordo con le Regioni sul documento dell’Istituto superiore di sanità. Avere regole condivise per la gestione di eventuali contagi era fondamentale. Ora – ha aggiunto il ministro – avanti verso il 14 settembre, riapriremo le scuole e lo faremo garantendo la massima sicurezza, tutelando studentesse, studenti e personale” (h.18,00)