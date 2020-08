( ultima ora) -Ponte di Genova, per “Le Figaro” oggi è il giorno della rinascita e la consacrazione di Conte

Parigi , 03 ago 12:28 – (Agenzia Nova) – Un giornata della “risurrezione” o, almeno, di ritorno della speranza: così il quotidiano francese “Le Figaro” parla dell’inaugurazione del nuovo Ponte di Genova. Un giorno di rinascita soprattutto perché giunge anche dopo i duri tre mesi di pandemia che ha provocato la morte di 35 mila persone. Secondo la testata francese, inoltre, sarà un’opportunità per il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, di tenere un discorso di speranza per l’intera nazione, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’apertura del ponte, d’altronde, è un evento che va oltre la cronaca genovese e sarà, piuttosto, un evento che potrebbe rappresentare “la consacrazione per Giuseppe Conte”, che diventerà così “il primo ministro del dramma ma anche quello della rinascita”. Oggi l’Italia è uno dei paesi europei in cui la situazione sanitaria sembra essere più o meno sotto controllo, riporta la testata, con non più di 200-400 nuovi casi di coronavirus al giorno e focolai geograficamente individuati e contenuti.

Secondo il quotidiano francese, “il presidente del Consiglio ha svolto un ruolo chiave nel raggiungere l’accordo europeo del 21 luglio su 750 miliardi di aiuti per la ripresa. Il suo talento come negoziatore ha persino permesso all’Italia di ricevere non meno di 209 miliardi di aiuti dall’Europa, inclusi 81 miliardi di sovvenzioni e 128 miliardi di prestiti“. Secondo la testata, si tratta di “importi spettacolari che rendono il paese di gran lunga il principale beneficiario della solidarietà europea. Ciò, gli è valso il plauso anche di una fetta delle opposizioni e gli ha consentito di apparire il leader naturale della maggioranza composta da Partito democratico e Movimento cinque stelle”. I dati demoscopici mostrano che Conte, oltre a raccogliere il 43,9 per cento dei consensi, stando ad un sondaggio Euromedia Research ripreso oggi dal quotidiano, è considerato dal 30 per cento degli italiani come “il miglior presidente del Consiglio dal 1994, al primo posto davanti a Silvio Berlusconi e Romano Prodi”.