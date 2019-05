(ultima ora)- Incendio in una clinica del pescarese. Due le vittime

Sulmona, 21 maggio- Un pauroso incendi di cui non sono ancora chiare le cause si è sviluppato nella tarda serata di ieri intorno alle 22 nella struttura sanitaria di Villa Serena a Città Sant’Angelo.Due sarebbero le vittime accertate mentre 34 pazienti sono stati evacuati.L’incendio è stato domato dai Vigili del Fuoco. Il rogo, dalle prime informazioni raccolte, si è sviluppato in una delle strutture che si trovano nel complesso ( segue)