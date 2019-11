( ultima ora)- Forte scossa di terremoto nell’aquilano

Sulmona, 7 novembre– Una scossa di terremoto di magnitudo provvisoria tra 4.4 e 4.9 è stata registrata in provincia dell’Aquila. Il sisma è stato avvertito anche a Roma. Lo riferisce l’Istituto di Geofisica e Vulcanologia. La scossa è stata registrata alle 18.35 con epicentro tra Balsorano, in provincia dell’Aquila, e Pescosolido e Sora, in provincia di Frosinone, a una profondità di 14 chilometri. La scossa è stata avvertita anche in città ed in molti paesi del circondario (h. 19,00)

foto da Tg24

Sulmona, 7 novembre– Non risultano danni dopo la scossa di terremoto 4.4 registrata dagli strumenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia al confine tra Abruzzo e Lazio. E’ quanto accertato dal Dipartimento della Protezione Civile al termine delle verifiche con le sale operative regionali e con le strutture del sistema di protezione civile.(h. 19,45)